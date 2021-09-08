Загадочные полированные каменные шары, которые, возможно, использовались в качестве оружия или инструментов для изготовления кожи около 5500 лет назад, обнаружены в гробнице Оркнейских островов
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Загадочные полированные каменные шары, которые, возможно, использовались в качестве оружия или инструментов для изготовления кожи около 5500 лет назад, обнаружены в гробнице Оркнейских островов

6:00:459/8/2021,IAN RANDALLФото: Mike Lawlor/dailymail
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Наряду с находками позднего каменного века, исследователи также обнаружили прекрасно построенную пирамиду из камней бронзового века (искусственную груду камней), которая, как полагают, связана с ящиком того же возраста или каменным гробом.

Два загадочных полированных каменных шара, возраст которых, как считается, составляет около 5500 лет, были обнаружены в гробнице на Сандае, на Оркнейских островах Шотландии

Гробница расположена на самой южной оконечности полуострова Треснесс, на Сандае.
Археологи изучают памятник позднего неолита с 2017 года.
Оба каменных мяча полностью гладкие и размером примерно с мячи для крикета.
Их точное назначение неизвестно, но, возможно, это были оружие или инструменты.
Современное поселение также было найдено к северу от гробницы.
Два загадочных полированных каменных шара, которым, как считается, более 5500 лет, были обнаружены в гробнице на Сандей, на Оркнейских островах Шотландии.

Эти редкие находки были обнаружены на южной оконечности полуострова Треснесс экспертами из Университета Центрального Ланкашира и Национальных музеев Шотландии.

Многокамерная гробница стоит на скале, которая медленно рушится в море, и археологи спешат полностью исследовать это место с 2017 года.

Около 500 полированных и резных каменных шаров позднего неолита ранее были обнаружены в достопримечательностях по всей Шотландии, а также в других местах Британии и Ирландии, пишет dailymail.co.uk.

Назначение шаров неясно, но теории включают использование в качестве оружия, церемониальных предметов, устройств для гадания, инструментов для обработки кожи или для перемещения строительных блоков.

Примерно в миле к северу от гробницы, в Ката-Санд, команда также обнаружила остатки неолитического поселения, датируемого тем же временем, что и памятник.
Прибыв на место на полуострове Треснесс в конце прошлого месяца, команда начала свою работу с обнаружения гробницы в том защитном состоянии, в котором она была оставлена ​​после завершения их предыдущих раскопок еще в 2019 году.

«Работы начались одновременно в камере и на ряде пристроек», - пояснили археологи в своем блоге .

«Наш специалист-остеоархеолог Сэм Уолш начал работу в первой камере - в закрытом конце гробницы - при поддержке студентки магистратуры Университета Центрального Ланкашира Тиш.

«Они обнаружили несколько небольших фрагментов костей, но их сохранность была плохой, что затрудняло дальнейшую идентификацию.

«Профессор Вики Каммингс, оценивая эту область, определенно вызвала у команды самый большой вздох, когда она обнаружила полированный каменный шар.

«Это очень интересная находка», - заключила команда.

Второй каменный шар, который, как и первый, имеет диаметр около двух дюймов (пять сантиметров), был найден в камере, относящейся к раннему неолитическому этапу развития гробницы.

«Это один размер крикет мяча, совершенно сферического и красиво законченного,» комментировал археолог Хуго Андерсон-Whymark, который является старшим хранителем неолитической предыстории в Национальном музее Шотландии, на Twitter .

Мяч, добавил он, «раскололся вдоль пластов в полосчатом песчанике, но при сохранении будет великолепен».

По словам доктора Андерсона-Уаймарка, только около 20 полированных каменных шаров эпохи неолита были обнаружены на Оркнейских островах, что делает их «потрясающей находкой».

Помимо каменных шаров, при раскопках исследователей были обнаружены останки различных людей и животных, керамика и различные каменные артефакты.

Последний включал в себя ножи, молотковые камни, крышки для горшков и так называемые наконечники, которые можно было прикрепить к деревянной раме для создания примитивной формы плуга.

Наряду с находками позднего каменного века, исследователи также обнаружили прекрасно построенную пирамиду из камней бронзового века (искусственную груду камней), которая, как полагают, связана с ящиком того же возраста или каменным гробом, ранее раскопанным на этом месте. еще в 2019 году.
«Наша предыдущая работа в Треснессе, особенно в 2019 году, показала, что мы имеем дело с очень хорошо сохранившейся каменной пирамидой, хотя и значительно измененной в некоторых частях в раннем бронзовом веке», - написал профессор Каммингс.

Назначение шаров неясно, но использование теории в качестве оружия, церемониальных предметов, устройств для гадания, инструментов для обработки кожи или для перемещения строительных блоков
«В 2019 году мы обнаружили застывшую пирамиду из камней, разделенных как минимум на пять отдельных ячеек или отсеков», - пояснила она.

(Стоячая пирамида из камней - это тип неолитической гробницы, уникальной для Оркнейских островов, каждая из которых имеет удлиненный холм, содержащий камеру, обнесенную камнем, которая разделена на отсеки с помощью выступающих плит.)

«Самая южная камера частично размыта водой, но мы думаем, что это была последняя камера на этом конце памятника, хотя мы никогда не узнаем наверняка».

Профессор Каммингс объяснил, что в центре внимания раскопок этого года находится анализ содержимого различных камер гробницы, а также попытка определить порядок, в котором были построены различные части памятника.

Каменные шары - не единственная находка эпохи неолита, недавно сделанная на Оркнейских островах.

В прошлом месяце эксперты, работающие на Нессе Бродгара - участке площадью 2,5 гектара на материке, включающем остатки храма, - обнаружили два куска неолитической древесины.

Хотя специалисты копали на этом месте 17 лет, это первый раз, когда там была найдена древесина с момента постройки Несса, около 5000 лет назад.

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