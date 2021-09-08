Самые добрые открытки в Международный день солидарности журналистов 8 сентября для поздравления профессионалов своего дела

Поздравляю журналистов.
День сегодня важный.
Каждый представитель ваш,
Как боец отважный.
Солидарности желаю
Всей когорте вашей.
Вы четвертой оставайтесь
Властью верной нашей.
Солидарность журналистов —
Международный день сегодня!
Всех поздравить весьма рады,
А вас много, около сотни!
Всем творчеств аи вдохновения,
Любви, добра и красоты!
Пусть прекрасными будут мгновения,
Отдыхайте иногда от рабочей кутерьмы!
Работа у нас непростая, ребята.
Но нам, журналистам, рассказывать надо,
Что в мире случилось, что произошло.
Да быстро притом, время чтоб не ушло!
Вас — с Днем солидарности международной,
И пусть будет пресса, как птица, свободной.
Никто нести вести нам не запретит,
Как нам наша чистая совесть велит!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru