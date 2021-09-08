Самые добрые открытки в Международный день солидарности журналистов 8 сентября для поздравления профессионалов своего дела
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Самые добрые открытки в Международный день солидарности журналистов 8 сентября для поздравления профессионалов своего дела

7:45:089/8/2021Фото: fresh-cards.ru
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Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Решение о его утверждении было принято в г. Бухаресте на IV конгрессе Международной организации журналистов в 1958 году.

Международный день солидарности журналистов

Поздравляю журналистов.
День сегодня важный.
Каждый представитель ваш,
Как боец отважный.

Солидарности желаю
Всей когорте вашей.
Вы четвертой оставайтесь
Властью верной нашей.

Международный день солидарности журналистов

Солидарность журналистов —
Международный день сегодня!
Всех поздравить весьма рады,
А вас много, около сотни!

Всем творчеств аи вдохновения,
Любви, добра и красоты!
Пусть прекрасными будут мгновения,
Отдыхайте иногда от рабочей кутерьмы!

Международный день солидарности журналистов

Работа у нас непростая, ребята.
Но нам, журналистам, рассказывать надо,
Что в мире случилось, что произошло.
Да быстро притом, время чтоб не ушло!

Вас — с Днем солидарности международной,
И пусть будет пресса, как птица, свободной.
Никто нести вести нам не запретит,
Как нам наша чистая совесть велит!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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