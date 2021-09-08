Россия обыграла Мальту на отборочном матче ЧМ-2022. Рассказываем подробности
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Россия обыграла Мальту на отборочном матче ЧМ-2022. Рассказываем подробности

9:02:239/8/2021Фото: Pixabay
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Борьба за мяч была очень жесткой и активной.

Россия победила Мальту со счетом 2:0

7 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена" прошел матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Россия - Мальта. Сборная России победила со счетом 2:0.

На 10 минуте матча Молов забивает первый гол, воспользовавшись ошибкой защитника соперника. Мальтийцы смело разыгрывали мяч через короткий пас от ворот, но наши запрессинговали соперника.

На 61 минуте ситуация накалялась наши ворота атаковали слева , пас на Монтебелло на противоположный край, который прострелил на Мбонга. Он пробивал в упор, а Гилерме вытащил тяжелейший удар. Спасибо, Маринато!

На протяжении всей игры борьба за мяч была очень активной и жесткой. Соперники всячески пытались отыграться, но на 84 минуте матча 2:0, Зелимхан уверенно развел мяч и вратаря по углам и забил второй, решающий гол.

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