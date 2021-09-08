1,5-годовалая девочка погибла под колесами иномарки под Новосибирском

7 сентября днем в Новосибирской области в селе Толмачево произошло ДТП. Как сообщили в полиции, около 15:20 иномарка Opel Astra двигалась задним ходом у дома по улице Советская. За рулем машины находился 22-летний парень.
Сдавая назад, молодой человек наехал на 1,5-годовалая девочку, которая в этот момент подошла к автомобилю. Как отмечают в ведомстве, девочка самостоятельно вышла из двора дома на улицу.
От тяжелых травм девочка скончалась на месте происшествия.
- На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, 6 сентября в Новосибирске произошло смертельное ДТП с участием такси. Водитель «Ситимобил» насмерть задавил мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.