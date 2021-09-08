Владимир Путин проводит совместный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу

Владимир Путин опять решил отдохнуть в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Конкретное место отдыха никто не знает, в Кремле не сообщили. Но в этот раз отпуск занял несколько дней, а в Москву президент вернется уже сегодня к вечеру.
Отметим, на днях президент России прилетел с Дальнего Востока и посещения Благовещенска, где прошел форум, на котором поднималось много важных и серьезных вопросов. После чего взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, отправился отдыхать в тайгу. Об этом рассказал СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее, — рассказал Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, ожидается, что президент вернется в Москву сегодня вечером.
Напомним, в последний раз Владимир Путин отдыхал с Шойгу в Сибири 21 марта. Президент совершал пешие прогулки по тайге, набирался сил и катался на вездеходе. Как потом рассказывал Песков, Шойгу во время поездки поделился своим хобби —мастерит различные поделки из дерева.