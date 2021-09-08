Владимир Путин проводит совместный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу
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Владимир Путин проводит совместный отпуск в тайге с Сергеем Шойгу

9:45:559/8/2021Фото: Кремлин.ру
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В последний раз президент отдыхал лишь весной.

Владимир Путин во время отпуска в марте 2021 года

Владимир Путин опять решил отдохнуть в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Конкретное место отдыха никто не знает, в Кремле не сообщили. Но в этот раз отпуск занял несколько дней, а в Москву президент вернется уже сегодня к вечеру.

Отметим, на днях президент России прилетел с Дальнего Востока и посещения Благовещенска, где прошел форум, на котором поднималось много важных и серьезных вопросов. После чего взял несколько дней отдыха и вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, отправился отдыхать в тайгу. Об этом рассказал СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее, — рассказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, ожидается, что президент вернется в Москву сегодня вечером.

Сергей Шойгу рассказал о своем хобби - создание поделок из дерева

Напомним, в последний раз Владимир Путин отдыхал с Шойгу в Сибири 21 марта. Президент совершал пешие прогулки по тайге, набирался сил и катался на вездеходе. Как потом рассказывал Песков, Шойгу во время поездки поделился своим хобби —мастерит различные поделки из дерева.

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