Телеведущего Дмитрия Киселева экстренно госпитализировали с коронавирусом
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Телеведущего Дмитрия Киселева экстренно госпитализировали с коронавирусом

10:08:319/8/2021Фото: МЭШ
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На данный момент, он находится в состоянии средней тяжести.

Дмитрий Киселев

Болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат. Сейчас Киселёв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Как рассказывал СМИ телеведущий, он сделал прививку от коронавируса в конце января.

- У меня не было пока никаких побочных эффектов. Ну, может быть, я полдня чувствовал какую-то усталость, но у меня не было температуры. Я все дни работал-, — отметил Киселев.

Напомним, Киселеву 67 лет. Он занимает пост гендиректора МИА «Россия сегодня», образованного на базе «РИА Новости», с декабря 2013 года. С 2012 года ведет программу «Вести недели».

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