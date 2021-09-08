Стало известно новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 сентября
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Стало известно новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 8 сентября

10:16:509/8/2021Фото: Pixabay
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Данные предоставлены оперативным штабом.

Статистика коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На сегодняшний день, 8 сентября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 229 жителей. Отметим, что всего было взято 223 тестов.

В городе выздоровело и выписались 2230 человек. Однако за сутки зарегистрировано 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего за весь период пандемии в городе зарегистрировано 2378 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодня в России выявили 7 047 880 случаев COVID-19. За минувшие сутки заразились 17 425 человек.

Умерли с начала эпидемии от COVID-19 188 785 жителей страны, за сутки COVID-19 стал причиной смерти 795 человек.

Выписали с выздоровлением 6 302 250 пациентов, оправились от болезни за сутки - 17 243 россиянина.

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