Пенсионерка выпала из автобуса прямо на ходу и попала в больницу

7 сентября, на улице Интернациональной произошла авария. Сотрудники автоинспекции выехали на место происшествия и зафиксировали, что 61-летний водитель автобуса ПАЗ отъезжал от остановки общественного транспорта «Главпочтамт», не закрыв двери в салоне. Очевидцам удалось заснять инцидент на видео.
59-летняя пассажирка, которая стояла возле открытых дверей, случайно выпала из автобуса на улицу. Женщина упала на проезжую часть, но не смогла подняться самостоятельно, ей помогли прохожие.
Как можно заметить на видео, водитель не остановился, не проверил состояние пассажирки и продолжил отъезжать от остановки. Омичку увезли с травмами в больницу, а на водителя автобуса завели административные дела за нарушение правил перевозки людей и невыполнение обязанностей из-за возникновения ДТП. Полиция проводит проверку.