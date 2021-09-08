Путевку в спецколонию ждет в СИЗО экс-полицейский за убийство ради Peugeot Ирины Сильнениковой из Бердска

Признанные виновными и приговоренные к длительным срокам заключения убийцы 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой ради ее автомобиля Peugeot пока остаются в кемеровском СИЗО. Об этом сообщил Юрий Миронов, адвокат одного из осужденных — Дмитрия Фурсова. Он и его подельник Вячеслав Белоусов ждут путевки в колонии строго режима.
Защитник считает, что приговор его доверителю — 21 год лишения свободы — слишком суровый.
- Судья дал по максимуму с учетом всех отягчающих обстоятельств. И апелляционная инстанция с учетом этого не стала изменять срок. Бывает, что с несколькими жертвами дают меньше, - прокомментировал «Курьер. Среда» Миронов.
Напомним, что 18 августа апелляционный суд отклонил жалобу Фурсова на приговор, оставив его в силе. А 24 августа приговор, который огласил Кемеровский областной суд 11 марта 2021 года, вступил в законную силу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре Кузбасса.
- Не согласившись с приговором суда, осужденные и их адвокаты обжаловали его, однако суд апелляционной инстанции признал доводы стороны защиты необоснованными и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.
Кроме фактического срока к обоим осужденным применили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года каждому. Оно наступит после освобождения из ИК. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить потерпевшему по 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги будут удерживать с заработка, который они будут получать в колонии.
По словам адвоката, оба осужденных пока продолжают находиться в СИЗО. За решеткой они, напомним, с 14 января 2019 года — после задержания.
- После вступления приговора в силу, его направляют в СИЗО, оттуда истребуют путевку в колонии и распределяют, кто где будет сидеть. В сентябре они уже отправятся в места лишения свободы. Долго в следственном изоляторе после приговора их держать не будут, - констатировал Юрий Миронов.
Отметим, что информация о перемещении осужденных является конфиденциальной. Ее сообщают только родным. В процессе по громкому делу о зверском убийстве бердчанки Ирины Синельниковой, матери двоих детей, судья Алексей Новоселов принял решение информировать потерпевшую сторону о том, где будут сидеть преступники. Такое ходатайство заявлял брат погибшей Владимир Пушкарев, признанный потерпевшим. Его также известят, в случае направления в другие исправительные колонии и когда убийцы его сестры выйдут на свободу.
Сидеть они будут в разных колониях, поскольку Фуросв — бывший сотрудник правоохранительных органов. А для них, как и для других силовиков, экс-сотрудников ФСИН и МЧС, предусмотрены специальные учреждения — в Свердловской области и под Иркутском.
Сидеть они будут в разных колониях, поскольку Фуросв — бывший сотрудник правоохранительных органов. А для них, как и для других силовиков, экс-сотрудников ФСИН и МЧС, предусмотрены специальные учреждения — в Свердловской области и под Иркутском.
- Он бывший сотрудник, а они, спецконтингент, отдельно отбывают наказание, отдельно содержатся. Фурсов хочет сидеть в общей камере, чтобы быть ближе к дому и чаще получать передачки, - рассказал адвокат Миронов.
Супруг погибшей Ирины и ее брат, признанный потерпевшим, настаивали на самом суровом наказании. Константин Синельников ожидал от суда максимального наказания душегубам.
- Пусть суд посадит их надолго, пусть сидят до конца жизни. Чтобы это было примером для других, задумавших совершить подобное. Чтобы не страдали другие семьи, как моя семья, - заявил супруг зверски убитой Ирины.
Циничное убийство
11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала первой и последней жертвой душегубов.
Бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.
Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.
Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.
На предварительном следствии Фурсов подробно рассказывал, как затягивал удавку на шее жертвы. Но после его отказа от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:
- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины, Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.
На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».
Деяние Фурсова и Белоусова квалифицировали по ст. 325 ч. 2 (похищение паспорта - они забрали и сожгли сумку с документами жертвы); ст. 162 ч. 4 пункт в (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему - отобрали машину, которую продали за 150 тыс. рублей); ст. 105 ч. 2 пункты ж, з (убийство группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.