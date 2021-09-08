Ножницами в висок ударила пьяная мать малышку за оскорбление сына на детской площадке

35-летняя жительница Красноярска обвиняется в нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, а также покушении на убийство малолетнего, сообщают следователи ГСУ СК по Красноярскому краю.
По версии следствия, 13 июня женщина избила 9-летнего мальчика, который якобы обидел ее 5-летнего сына, после чего заставила встать на колени и просить у ее ребенка прощения.
А после, 18 июня, обвиняемая находилась на детской площадке пьяной со своим сыном. Маленькая девочка сделала замечание ее сыну, после чего женщина взяла из сумки маникюрные ножницы и несколько раз ударила ребенка в висок, «причинив физическую боль и телесные повреждения в виде рвано-резанной раны».
Как считают правоохранительные органы, женщина намеревалась убить девочку, но не смогла довести дело до конца, так как ребенок сопротивлялся и ей помогли прохожие. Девочку увезли в больницу, где ей наложили несколько швов. Здоровью девочки ничего не угрожает, а вот психологическая травма оставит свой след.
Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения.