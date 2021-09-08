Циркач сжег родственника в лесу под Новосибирском

Второго сентября жительница посёлка Элитный нашла обгоревший труп мужчины. Позже односельчане заявили в полицию. В органах выяснилось, что сгоревший мужчина - это 51-летний Дмитрий Скрячев, который умер 31 августа от рака четвёртой стадии.
Покойный завещал кремировать свое тело родственнику Андрею Карпову (на фото) — оба из семьи циркачей. Родственник просьбу выполнил, но крематорий решил устроить прямо в лесополосе.
Мужчина завернул тело в одеяло и жёг три часа. Полиция сейчас выясняет, почему эту процедуру нельзя было сделать в специализированном месте. Из-за странной прихоти Карпов может пойти по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".