Циркач сжег родственника в лесу под Новосибирском
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Циркач сжег родственника в лесу под Новосибирском

11:31:099/8/2021Фото: МЭШ
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Страдающий раком мужчина завещал кремировать свое тело.

Андрей Карпов, устроивший поджог

Второго сентября жительница посёлка Элитный нашла обгоревший труп мужчины. Позже односельчане заявили в полицию. В органах выяснилось, что сгоревший мужчина - это 51-летний Дмитрий Скрячев, который умер 31 августа от рака четвёртой стадии.

Покойный завещал кремировать свое тело родственнику Андрею Карпову (на фото) — оба из семьи циркачей. Родственник просьбу выполнил, но крематорий решил устроить прямо в лесополосе.

Мужчина завернул тело в одеяло и жёг три часа. Полиция сейчас выясняет, почему эту процедуру нельзя было сделать в специализированном месте. Из-за странной прихоти Карпов может пойти по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

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