Шалаш для пыток: появилось жуткое видео с места убийства 10-летних школьниц в Кузбассе
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Шалаш для пыток: появилось жуткое видео с места убийства 10-летних школьниц в Кузбассе

12:02:269/8/2021Фото: МВД
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Отсидев 10 лет за изнасилование ребенка он приобрел славу хитрого и тщеславного заключенного.

Пестерников отсидел 10 лет за изнасилование ребенка

Известия опубликовали кадры с места убийства двух девочек в Кемеровской области. Педофил расправился с ними в месте, которые местные жители называли «шалаш». Преступник обложил свое подземелье досками, сделал занавес из штор и пленки, судя по всему, таким образом он хотел скрыть свою деятельность от посторонних взглядов.

Рядом были найдены куклы, детские вещи, школьный розовый портфель и соломка (хлебобулочное изделие).
Самое страшное — местные жители знали, что «дядя Витя» обустроил себе шалаш, который был завален полушками и одеялами. Также всем было известно, что он кормил местных детей сладостями.

Отметим, что в 2009 году его осудили за изнасилование ребенка. В колонии он провел 10 лет.
В характеристике уточняют, что заключенный занимался ремонтом обуви. Также его привлекали к работам по благоустройству территории. Несколько раз он нарушал правила внутреннего распорядка, всячески уклонялся от воспитательных мероприятий.

- Хитрый, тщеславный, зависимый — так оценили педофила психологи. — Самооценка объективная. С сотрудниками администрации и осужденными всегда вежлив и корректен.

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