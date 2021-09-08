Когда плантации мискантуса вырастут в Бердске для целлюлозного завода, рассказываем
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Когда плантации мискантуса вырастут в Бердске для целлюлозного завода, рассказываем

3:20:289/8/2021,Дарья КостинаФото: pixabay
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Этот новый вид сырья должен заменить хлопчатник.

Мискантус - род многолетних травянистых растений семейства злаки

В Бердске планируют построить завод по выпуску целлюлозы из мискантуса, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Этот новый вид сырья должен заменить хлопчатник. Планируется, что на предприятии будут выпускать не менее 50 тысяч тонн целлюлозы в год. Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и АО «НПО «БИОТЕХКОМПОЗИТ уже подписали соглашение.

В беседе с представителем пресс-службы Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН 8 сентября "Курьер. Среда. Бердск" выяснил, что место, где постоят завод пока не определено: рассматриваются сразу несколько вариантов, в том числе и Бердск. Но пока - это не точно.

- Во-первых, в настоящее время уже идут работы над проектом малотоннажного (до 10 тысяч тонн) производства целлюлозы для упаковки и посуды в Подмосковье, часть оборудования для будущего предприятия закуплена за рубежом, часть москвичи намерены заказать у одной из фирм Бердска. Второе предприятие «НПО «БИОТЕХКОМПОЗИТ» хочет открыть в районе Новосибирска, причем гораздо большего масштаба: технология по которой оно будет работать становится рентабельной при объеме выпуска продукции от 50 тысяч тонн в год, - отмечают в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы (ИЦиГ) СО РАН, Новосибирск имеет ряд преимуществ для строительства: здесь был создан сорт мискантуса, есть специалисты, которые лучше всего знают, как его выращивать. Однако пока точных сроков начала строительства нет.

- Да, как и говорили ранее, есть «дорожная карта». Сначала необходимо построить совместную лабораторию, которая будет заниматься изучением полученной из мискантуса целлюлозы и производством опытно-промышленных партий этого сырья. Понятно, что растить мискантус нужно рядом с лабораторией, поэтому пока сроков нет, - отметили в пресс-службе (ИЦиГ) СО РАН.

Сейчас организация работает над созданием малотоннажного производства целлюлозы для упаковки посуды в Московской области.

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