Дата начала отопительного сезона в 2021 году названа в Бердске
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Дата начала отопительного сезона в 2021 году названа в Бердске

3:54:249/8/2021Фото: pixabay
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С 13 сентября сотрудники КБУ начнут заполнять системы теплоснабжения теплоносителем.

Отопительный сезон стартует совсем скоро

Названа предположительная дата начала отопительного сезона в Бердске. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 09.00 утра 13 сентября сотрудники КБУ Бердска начнут заполнять системы теплоснабжения теплоносителем. При этом к заполнению систем приступят те дома, которые получили акты готовности к отопительному сезону.

Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков отметил, что Бердск готов к началу отопительного сезона 2021-2022. Впрочем, когда он начнется пока неизвестно.

- Пока рано об этом говорить. Все будет зависеть от погоды, - отметил начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска.

Напомним, в 2020 году глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале отопительного сезона с 23 сентября 2020 года. В первую очередь КБУ Бердска подключало к теплу ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения. Важным условием является наличие паспорта готовности объекта, согласованного теплоснабжающими организациями Бердска.

А с 24 сентября началась поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления Бердска выделялось 3 дня.

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