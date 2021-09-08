Дата начала отопительного сезона в 2021 году названа в Бердске

Названа предположительная дата начала отопительного сезона в Бердске. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 09.00 утра 13 сентября сотрудники КБУ Бердска начнут заполнять системы теплоснабжения теплоносителем. При этом к заполнению систем приступят те дома, которые получили акты готовности к отопительному сезону.
Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков отметил, что Бердск готов к началу отопительного сезона 2021-2022. Впрочем, когда он начнется пока неизвестно.
- Пока рано об этом говорить. Все будет зависеть от погоды, - отметил начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска.
Напомним, в 2020 году глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале отопительного сезона с 23 сентября 2020 года. В первую очередь КБУ Бердска подключало к теплу ЦТП, ИТП, тепловых сетей и подаче теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, детсадов и школ, объектов социально-культурного и бытового назначения. Важным условием является наличие паспорта готовности объекта, согласованного теплоснабжающими организациями Бердска.
А с 24 сентября началась поэтапная подача тепла в жилой сектор города. На полное развертывание системы отопления Бердска выделялось 3 дня.