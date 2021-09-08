13-летняя сибирячка пекла торт 4 часа на шоу "Кондитер" Рената Агзамова: Как она попала на шоу "Пятницы", рассказываем
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13-летняя сибирячка пекла торт 4 часа на шоу "Кондитер" Рената Агзамова: Как она попала на шоу "Пятницы", рассказываем

5:35:429/8/2021,Дарья КостинаФото: Предоставлено Катей Зенковой
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Свой первый торт она испекла в 9 лет. «Курьер. Среда. Бердск» 8 сентября пообщался с Катей Зенковой.

К сожалению, выйти в суперфинал юному кондитеру не удалось.
К сожалению, выйти в суперфинал юному кондитеру не удалось.

13-летняя Катя Зенкова приняла участие в популярном шоу "Кондитер" на телеканале "Пятница!". Для судей юная сибирячка приготовила шоколадный торт с клубникой и фигуркой по собственному рецепту. Судьи - Ренат Агзамов, Ольга Вашурина и Дмитрий Левицкий, высоко оценили страния и торт Кати, все сказали девочке "Да". Конечно, были и замечения юному кондитеру, вот что по поводу творения сибирячки сказал Дмитрий Левицкий.

— Без скидки на возраст поставлю две оценки. За внешние данные этого торта ставлю уверенную пятерку — это хороший детский торт. Можно его дарить на день рождения ребенку. Очень круто! За содержание поставлю, наверное, три с плюсом. Средняя оценка — четыре, которая мне позволяет сказать «Да!», — оценил кондитерское творение сибирячки.

Сибирячке сейчас уже 14 лет. Свой первый торт она испекла в 9 лет. «Курьер. Среда. Бердск» 8 сентября пообщался с Катей Зенковой. Девочка рассказала, что идея пойти на кастинг принадлежит ее маме. Они подали заявку на участие и стали ждать. А когда пришло приглашение на съемки, девочка не поверила.

- Мама нашла кастинг на шоу "Кондитер". Мы решили подавать заявку. Надо было снять визитку, мы сняли визитку и обработали, после уже ждали возьмут меня на шоу или нет. Когда приняли мою визитку Я была очень рада. Мне оставалось рассказать о себе на видео отправить как визитку. В апреле 2021 я поехала в Москву с мамой на съёмки, - делится юный кондитер.

Катя также рассказала "Курьерю Среда. Бердск" 8 сентября, что в выпуске, где она участвовала, она была самой молодой. А также рассказала, кто из жюри показался ей самым строгими.

— Кастинг - это не самое тяжёлое, больше волнуешься скажут тебе «да» или «нет», и за торт волнуешься: понравится он жури или нет. В выпуске где меня показывали, я была самой молодой. Самый строгий из жури конечно же Ренат, но он тоже добрый. Нас было, наверное, человек 10-12, - говорит участница шоу.

К сожалению, выйти в суперфинал юному кондитеру не удалось. Однако она не унывает. На вопрос журналистов «Курьер. Среда. Бердск»: «Что на шоу запомнилось больше всего на шоу» - юный кондитер говорит: «Больше всего то, как мы готовили торт за 4 часа». Кондитер поделилась своими планами с «Курьер. Среда. Бердск» 8 сентября.

— Буду продолжать свою карьеру и, наверное, в Instagram начну ‪с понедельника‬ выкладывать ролики с рецептами, - делится девочка.

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