Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч заболевших выявили в России 8 сентября

В России зафиксировали 18 024 случая коронавируса за сутки. Также по всей России от COVID-19 скончались 797 человек. А полностью выздоровели 18 262 пациента. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в самых крупных городах: Санкт-Петербурге (1430) и Москве (1269), а также в Подмосковье (673).
Отметим, с начала пандемии в России зарегистрировали 7 065 904 случая COVID-19, скончались 189 582 человека. Выздоровели после COVID-19 6 320 512 человека.
Напомним, на днях специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали прибор, который за 27 минут способен определить наличие коронавирусной инфекции у человека. В основе работы аппарата лежит метод изотермической амплификации.
При этом глава Минздрава Михаил Мурашко 7 сентября указал, что среди госпитализируемых в РФ пациентов с коронавирусом 92% не вакцинированы. Поэтому на территории всей страны сейчас идет масштабная бесплатная вакцинация от коронавируса. Люди в поликлиниках сидят в очередях, чтобы защитить себя и своих близких от вредоносного вируса.