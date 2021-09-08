Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в Сибири
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Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в Сибири

4:45:379/8/2021Фото: МЧС
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Он спасал жизнь человека на учениях.

Министр по ЧС погиб в Норильске

Сегодня, 8 сентября, стало известно, что в Норильске во время учений погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Министр приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Как указывается в сообщении, Зиничев погиб при исполнении служебного долга - спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Зиничев занимал должность главы ведомства с 2018 года (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020). Также был заместителем директора ФСБ России (7 октября 2016 — 18 мая 2018) и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области (28 июля — 6 октября 2016).

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