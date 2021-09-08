Пять топовых подарков на день учителя: как порадовать педагога?

В России дата Дня Учителя совпадает с празднованием более чем в ста странах мира. Это 5 октября, которое выпадает в 2021-м на вторник. Рабочий день – возможность вовремя поздравить классного руководителя ребёнка или любимого педагога из детства.
Выразить отношение к учителю можно подарком, пусть даже небольшим. Определиться с презентом для педагога поможет знание его предпочтений и финансовые возможности дарителя. В одинаково неловкое положение учителя поставит как слишком дорогой подарок от одного родителя, так и скромная шоколадка от целого класса. Поэтому выбирая подарки из нашего топа, нужно обратить внимание на варианты для одиночного или коллективного презента.
Подарок 1: досуговый
Учителя ценят, когда подопечные проявляют внимание к «человеческой» стороне их личности. Для этого дарят впечатления: билеты в театр, балет, аквапарк или на СПА-процедуры. Главное здесь – аккуратно выяснить интересы педагога заранее, чтобы не прогадать. Сюрприз устраивать не обязательно, главное попасть в точку и помнить, что учитель вряд ли оценит досуг в одиночку. Поэтому билетов на мероприятие дарить нужно два. В зависимости от стоимости, вариант подойдёт как отдельному ученику, так и классу.
Подарок 2: душевный
Ученикам, которые желают надолго остаться в памяти учителя, подойдёт «выпускной альбом наоборот». Он похож на выпускные, только его заказывают для учителя. Здесь понадобится оплатить услуги фотографа и типографии, а так же потратить немного времени на рукописные пожелания от каждого ученика. Зато эффект превзойдёт все ожидания. Ведь популярные недавно календари с фотографиями класса утрачивают актуальность за год. А листать альбом педагог будет и на пенсии. Аналог подарка для отдельных учеников: фото с учителем в красивой рамке.
Подарок 3: женский
Большинство школьных учителей – женщины, что расширяет возможности при выборе презента. Дарить определённую косметику или предметы быта не совсем корректно, ведь вкусы у всех разные. Лучший выход – презентовать сертификат в проверенный магазин косметики, домашнего текстиля или кухонной техники. Здесь ориентироваться можно только на стоимость, а удовольствие выбора оставить учителю.
Вариант 4: настроенческий
Подарить ощущение праздника, не сильно заморачиваясь, можно с помощью тематических сладостей. Множество городских кондитерских предлагают торты и пирожные, украшенные в зависимости от предмета, который ведёт педагог. Съедобный глобус или геометрические капкейки явно не оставят учителя равнодушным. На величину подарка повлияет его «коллективность».
Вариант 5: развивающий
Самообразование – важная часть жизни учителя, желающего успеть за современностью. Многое можно найти в интернете, но без книг педагогу не обойтись никогда. Выбирать литературу силами родительского комитета – занятие рискованное. Уместнее будет презентовать сертификат на покупку в добротной книжной лавке.