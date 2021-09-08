Телеведущая Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

На новой должности на Канделаки обрушится еще больший груз ответственности, так как она будет отвечать не только за развитие субхолдинга «ГПМ Матч», а также отслеживать и курировать деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Также от нее зависит запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.
Продюсер готова к решению новых задач и рада полученной должности.
— Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены, - заявляет Канделаки.
Теперь должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала.