Телеведущая Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»
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Телеведущая Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

5:19:519/8/2021Фото: Instagram @tina_kandelaki
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Она назначена на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

Тина Канделаки

На новой должности на Канделаки обрушится еще больший груз ответственности, так как она будет отвечать не только за развитие субхолдинга «ГПМ Матч», а также отслеживать и курировать деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Также от нее зависит запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.

Продюсер готова к решению новых задач и рада полученной должности.

— Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены, - заявляет Канделаки.

Теперь должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин, работающий на должности главного редактора телеканала.

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