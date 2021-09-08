При инсценировке самоубийства для подруги погибла 13-летняя девочка
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При инсценировке самоубийства для подруги погибла 13-летняя девочка

5:57:569/8/2021Фото: PxHere
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Инсценировка суицида привела девочку к гибели. После ссоры с подругой, школьница решила сделать фейковое фото, но случайно погибла.

Фото в лесу обернулось гибелью школьницы

В Красноярске 13-летняя девочка стала жертвой ссоры со своей подругой.

Пытаясь примириться, она решила сделать фотографию, на которой бы ее подруга увидела, что погибшая якобы покончила с собой из-за ссоры, однако, постановка обернулась трагедией — девочка оступилась и погибла.

Друг школьницы, который ей помогал, не смог спасти девочку, как ни старался, когда на помощь пришли взрослые было уже поздно.

Происшествие произошло 30 августа в лесном массиве. Семья погибшей школьницы характеризуется как благополучная, ранее у девочки не наблюдалось суицидальных наклонностей.

В региональном СК пока не дают комментариев по поводу происшествия. Известно, что трагедия произошла в Свердловском районе Красноярска, пишет Life.

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