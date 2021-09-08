156 дорог в Новосибирске отремонтируют на дополнительные средства по решению губернатора

Всего Новосибирску в 2021 году выделено из федерального и областного бюджета более 6 млрд рублей на дорожно-транспортный блок.
О работах на дорожных объектах города Новосибирска, проводимых за счет средств областного и федерального бюджета, рассказал 8 сентября в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. «Всего городу Новосибирску на дорожно-транспортный блок в 2021 году выделено 6,3 млрд руб.», – отметил он.
Министр напомнил, что губернатором региона Андреем Травниковым летом текущего года было принято решение о выделении дополнительных 278 млн руб. на ремонт дорог областного центра. По определенным 85 объектам общей площадью более 230 кв. м. было заключено 4 контракта со сроком исполнения до 1 сентября текущего года.
«По поручению губернатора мы проводим контроль каждого объекта на предмет качества выполняемых работ. Из 80 завершенных объектов минтрансом региона в настоящее время проверено 75, и по 27 выявлены замечания, связанные с нарушением физико-механических свойств, дефектом покрытий и незавершенным внешним обустройством колодцев», – отметил Анатолий Костылевский.
Дополнительное финансирование было направлено в дорожную отрасль Новосибирска в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина. Из данных федеральных средств решением правительства региона 281 млн руб. был направлен на дорожные объекты города Новосибирска. По словам министра, в настоящее время за счет этих средств проводятся работы на 11 улицах: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова и Ленина.
Также 180 млн рублей средств резервного фонда областного бюджета по решению правительства региона направлены на ремонт дорог частного сектора (порядка 60 объектов) и ремонт тротуаров на 22 улицах. Как отметил министр, по тротуарам контракты уже в работе, по дорогам частного сектора объявлены торги, после завершения которых список будет уточнен. Строительно-монтажные работы запланированы на октябрь 2021 года.
Продолжаются работы и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящее время в рамках реализации нацпроекта в Новосибирске реализуются работы на 37 объектах, из них 30 – вводные. В нормативное состояние в текущем году будет приведено 41,7 км дорог.
Кроме того, продолжается строительство 5 объектов в районе строящейся Ледовой арены: площадь Лыщинского, реконструкция дамбы Октябрьского моста, дорога к Ледовой арене, спуск с улицы Немировича-Данченко к арене и наземно-подземный пешеходный переход.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области