Что категорически нельзя делать 13 сентября в праздник положение честного Пояса Пресвятой Богородицы, чтобы не разгневать святую

13 сентября православная церковь празднует Положение Пояса Богородицы в Халкопратийскую церковь, которая находилась на северо-западе Константинополя до разрушения в XV веке.
Легендарный Пояс – та часть одежды Девы Марии, которую она носила всю земную жизнь. Пребывание на священном теле Богоматери сделало его чудотворным и почитаемым христианами разных религиозных течений.
В наши дни на месте Халкопратийской церкви построили парковку, а Пояс разделили на фрагменты, бережно хранимые в нескольких храмах мира. Но почитание дня осталось, хотя и в статусе «малого праздника». Положение Пояса – последнее из богородичных торжеств в церковном году и в хронологии жизни Девы Марии.
О запретах
Статус праздника позволяет трудиться, тем более в 2021-м, когда 13 сентября выпадает на понедельник. Однако есть отдельные правила почитания Богоматери, которой позволят угодить ей даже в небольшие праздники.
- Нельзя обижать кого-либо, как при жизни не обижала Дева Мария. Назревающие ссоры и конфликты нужно встретить молчанием, а на примирение пойти первым.
- Под запретом в богородичные дни сквернословие. Мат и грязные оскорбления – то, от чего люди отказываются на всю жизнь, если хотят получить от Богоматери особое покровительство.
- Народное поверье запрещает в день Положения Пояса завязывать какие-либо узлы на верёвках, лентах и ремнях. Соответственно нельзя шить и рукодельничать. «Положи, не вяжи», – останавливали славянки друг друга.
- Верующим рекомендуется на день отказаться от спиртных напитков. Литературные свидетельства чудес Богоматери говорят о том, что она не терпит пьяниц.
- Устроить в праздник день воздержания от интимной связи – хороший способ почтить девственность и чистоту Марии.
Версии событий
Положение Пояса празднуют через пару недель после Успения Богоматери. По преданию, через несколько дней после похорон Марии, она явилась во сне апостолу Фоме. Богоматерь вознеслась на небо вместе с телом и благословила Фому, сняв с себя Пояс. Стоит ли говорить, что святыня осталась в руке апостола и после пробуждения?
Столетиями о Поясе ничего не было известно, пока в X веке не появились два источника с разными версиями истории святыни.
Синкасарь – одна из книг константинопольских христиан, рассказывает, что до VI века Пояс находился в городке Зила, затем был положен в отдельную часовню Агиа Сорос при Халкопратийской церкви.
Минология Василия Второго же излагает альтернативную версию, где Пояс хранился в Иерусалиме, пока в V веке его не перенесли в Константинополь. Там Пояс находился несколько столетий, а в правление Льва Шестого помог исцелить его жену Зою, одержимую нечистыми духами. Только тогда, в X веке, святыня заняла место в ковчеге Халкопратийской церкви.