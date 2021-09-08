Новую версию гибели главы МЧС Зиничева обнародовали СМИ: Кто кого спасал

Появилась информация с новой версией трагической гибели главы МЧС Евгения Зиничева 8 сентября в Красноярском крае. Как пишет Readovka, не министр пытался спасти упавшего в озеро кинорежиссера Александра Мельника, а наоборот, оператор бросился спасать поскользнувшегося Зиничева.
«Евгений Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада. В это время года на Китабо-Ороон уже холодно и есть лед. Сама поездка носила туристический характер», — утверждает издание со ссылкой на собственные источники.
По официальной версии МЧС, Зиничев погиб при исполнении своих служебных обязанностей в Норильске. Правда, вскоре это сообщение удалили из канала МЧС.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян также написала в своем телеграм-канале, что Зиничев пытался спасти Мельника, но при падении разбился о камень. По ее словам, этому было много свидетелей.
Министр погиб во время съемки учебного фильма для МЧС, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в 120 км от Норильска, на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника. Зиничев вылетел туда из Норильска на вертолете в пять утра, а через два часа погиб. Место считается достопримечательностью, куда нередко привозят VIP-гостей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент Владимир Путин выразил соболезнование семье погибшего. Тело Евгения Зиничева спецбортом везут в Москву.