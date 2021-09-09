Магнитные бури 9 сентября 2021 года: как метеопатам пережить второй день космического шторма?

9 сентября 2021 года уровень силы магнитной бури достигнет второго уровня. Это будет продолжением бури от 8 сентября. Закончится умеренное волнение только на следующий день. При двухбалльной активности, влияние оказывается только на особо чувствительных людей. Часто люди слишком восприимчивы к плохой погоде из-за слабого иммунитета или с заболеваниями. Обычно такие люди имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. По показаниям исследований, организм восприимчив не к самой погоде, а к ее резким переменам. При этом недомогание может длиться в течение четырех суток. Зависит от всего состояния организма, в целом: его возраст, комплектация или наличие каких-либо хронических заболеваний. Кроме того, даже темперамент может подействовать в такой период.
Как справились с прошлой бурей наши читатели:
Надежда
Сегодня ночью проснулась, а голова болит - выпила валерьянку, успокоилась и снова уснула.
Олег
Мне прогулки перед сном помогают. И, желательно, долгие.
Валерия
Я как чувствую, что погода меняется - бегу давление измерять. И таблетки пью, если высокое очень. Надо его всегда измерять, это помогает быстрее успокоиться.
Виктор
А я особо не стараюсь, само все пройдет. Главное от привычек плохих избавиться.
Следует знать, что как только человек начинает вести здоровый образ жизни, то симптомы у метеопатов значительно сокращаются. Поэтому постарайтесь укрепить свою иммунную систему. Тогда заработает защитная часть организма. А правильное питание вкупе с занятиями спортом сыграют огромную роль во время бурь. Простая ходьба, контрастный душ, бег или дыхательная гимнастика значительно улучшают состояние у метеочувствительных людей.