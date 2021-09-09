Погода в Бердске 9 сентября 2021 года: с какой силой подует ветер в этот день?

9 сентября в Бердск придут небольшие осадки в виде дождя. Этот день будет прохладным и облачным. С утра температура воздуха не поднимется выше 10 градусов, а днем не больше +13 по столбику термометра. Влажность воздуха составит 80%, а ветер подует сильный с порывами до 10, 5 м/с с запада.
В этот день в народном и православном календаре отмечен как праздник Пимена Великого. В народе его называют Пимен Рябинник. Последнее название произошло от рябины, которая начинает активно созревать в этот период.
Древний народ рябину считал деревом, которое умеет мстить, если его обижают. Именно из-за этого крестьяне при сборе ягод всегда были очень аккуратны, а если они нечаянно ломали ветку, то обязательно просили за свою неосторожность прощения. Если не попросить прощения - к вечеру заболит зуб.
Стоит отметить, что славяне собирали рябину исключительно после птиц, которые не отказывались ее лакомиться. В древней Руси из рябины готовили квас, также ее использовали в качестве начинки для пирогов. А вино из этой ягоды очень ценилось, даже в других странах. Кроме того, ее сушили и добавляли в чай или травяные сборы.