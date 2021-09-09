Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 9 сентября
Преподобного Пимена Великого, Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
Народные праздники и приметы
Два Пимена
В эту дату чтут память Пимена Великого, Пимена Палестинского, иеромонаха Кукшу и мученицу Анфису Новую.
Этот день посвящают сбору ягод рябины и калины. Женщины развешивают гроздья ягод под крышей дома. Из них готовят десерты, используют в народной медицине. Их ценят за бактерицидный и мочегонный эффект, а также применяют для профилактики цинги.
Если ягод рябины мало, то осень будет засушливой, а если много – дождливой и холодной.
Приметы
- Облака появляются комками – дождь будет недолгим.
- Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» – будет стоять хорошая осень. Журавли летят низко, быстро, молчком – жди скоро ненастья.
- Гром прогремел – зима наступит еще не скоро.
- Рябины уродилось много – к мокрой осени и суровой зиме.
- Много желудей на дубу – к лютой зиме.