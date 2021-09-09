Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:449/9/2021Фото: pixabay.com
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Этот день посвящают сбору ягод рябины и калины. Женщины развешивают гроздья ягод под крышей дома.

Рябины уродилось много – к мокрой осени и суровой зиме

Православные праздники 9 сентября 
Преподобного Пимена Великого, Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

Народные праздники и приметы

Два Пимена
В эту дату чтут память Пимена Великого, Пимена Палестинского, иеромонаха Кукшу и мученицу Анфису Новую.

Этот день посвящают сбору ягод рябины и калины. Женщины развешивают гроздья ягод под крышей дома. Из них готовят десерты, используют в народной медицине. Их ценят за бактерицидный и мочегонный эффект, а также применяют для профилактики цинги.

Если ягод рябины мало, то осень будет засушливой, а если много – дождливой и холодной.

Приметы


  • Облака появляются комками – дождь будет недолгим.
  • Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» – будет стоять хорошая осень. Журавли летят низко, быстро, молчком – жди скоро ненастья.
  • Гром прогремел – зима наступит еще не скоро.
  • Рябины уродилось много – к мокрой осени и суровой зиме.
  • Много желудей на дубу – к лютой зиме.

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