Для самых великолепных яркие открытки и добрые слова 9 сентября

Красота живет в природе
И в растеньи, и в цветке,
И в осенней непогоде,
И в весеннем ручейке.
Окружает нас повсюду,
Нужно только замечать,
А сегодня люди будут
Ее праздник отмечать.
Оглянись вокруг, повсюду
Столько много красоты,
Лишних слов писать не буду,
Будь красив и счастлив ты!
***
С прекрасным праздником тебя,
С днем нереальной красоты
Спешу сейчас поздравить я!
Пусть исполняются мечты,
И внешность будет хороша,
А впереди успехи ждут,
Красивой будет и душа,
А в сердце смех, тепло живут!
Пока про красоту мы помним,
О ней поем и пишем даже,
За мир мы можем быть спокойны.
Да-да, и это очень важно!
Разумный мир красив во всем,
А значит, праздник этот нужен.
Вот красоту давай возьмем —
Она жива, она не тужит!
Как в сказку верить нелегко.
... но иногда придется верить!
Раз собрались мы далеко —
У красоты век не измерить!
***
Пусть в этот день прекрасный
Отступят вечные ненастья.
Зажжется яркой красотой,
Даря нам мир, мечту, покой.
Рассветов мир и красоты.
А еще дружбы и мечты.
Всегда пусть красота во всем
Особым светом освещает дом.
Красивых детей вам, красивой любви.
Работы удачной, сказали чтоб вы:
«Успех — это спутник красивой судьбы!».
Источник: pozdravok.ru