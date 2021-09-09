Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 сентября 2021 в России и мире

• Международный день красоты (International Beauty Day)
• Всероссийский день лука
• День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя
• День прекрасного чудака (Wonderful Weirdos Day)
• День изобретения новых привычек
• День дизайнера-графика (Graphic Designers Day)
• Международный день судоку (International Sudoku Day)
• День тестировщика (Tester`s Day)
• День осведомлённости о фетальном алкогольном синдроме (Fetal Alcohol Syndrome Awareness Day)
• День памяти преподобного Пимена Великого
• Католический праздник святого Петра Клавера (Feast of Saint Peter Claver)
• День плюшевого мишки (Teddy Bear Day) - США
• День «Я люблю еду» (National «I Love Food» Day) - США
• День «Ты в порядке?» (R U OK Day) - Австралия
• День школьных фотографий (National School Picture Day) - США
• Праздник хризантем «Кику-но сэкку» (Kiku no Sekku) - Япония
• День венского шницеля (National Wiener Schnitzel Day) - США
• День стейка с чёрным перцем (National Steak au Poivre Day) - США
• День работников государственной безопасности - Молдова
• День «Поделитесь своей заботой» (National Share Your Care Day) - США
• День детей (Dia del Nino) - Коста-Рика •
День независимости - Таджикистан
• День памяти жертв холокоста и преступлений на расовой почве - Словакия
• Женевский патриотический пост (Jeune genevois) - Швейцария
• День принятия Калифорнии в Союз (California Admission Day) - США
• День мучеников - Афганистан
• День независимости - КНДР
• День освобождения Измира (Izmir Independence Day) - Турция
• Пост Гедалии (Tzom Gedaliah) - Израиль
• День экстренных служб (Emergency Services Day) - Великобритания
• День заповедников (Thung Yai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries Day) - Таиланд
• День администраторов, День менеджеров (Dia do Administrador) - Бразилия
• Праздник «Тиж» (Teej Festival) - Индия, Непал
• Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана, Степана
• Анфиса Рябинница (Два Пимена, Кукша Рябинник)
Важные события
• 9 сентября 1801 года в состав Российской империи вошли Баку и Бакинская область
• 9 сентября 1892 года открыт пятый спутник Юпитера - Амальтея
• 9 сентября 1907 года в Петербурге основано Императорское Русское военно-историческое общество
• 9 сентября 1913 года русский военный летчик П. Нестеров впервые выполнил сложнейшую фигуру высшего пилотажа - «мёртвая петля»
• 9 сентября 1933 года в Москве основано издательство «Детская литература»
• 9 сентября 1970 года на Волжском автомобильном заводе начался выпуск легковых автомобилей ВАЗ-2101 - «Жигули»
• 9 сентября 2000 года утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru