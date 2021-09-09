Что нельзя делать верующим в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских 10 сентября?

10 сентября 2021 года Православная Церковь почитает день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые находятся в Дальних пещерах древней обители.
Как одно из семи чудес Украины, Киево-Печерская лавра является важным священным и историческим местом, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Софийским собором. Этот монастырский комплекс, известен своими погребенными монахами, духовной атмосферой и уникальными подземными пещерами.
В 11 веке монах Антоний основал монастырь в поисках уединения в украинской пустыне. Он раскопал пещеру на склоне холма, где вел скромную жизнь. Один за другим монахи начали присоединяться к нему, и возникла община.
В сонме святых были совершены все виды аскетического подвижничества, о подвигах Киево-Печерских святых нам рассказано очень много. При чем многих из них, о которых не осталось даже письменных свидетельств, прославил Сам Господь, подарив их чудотворные мощи.
О преподобных святых узнали в 1643 году благодаря Киевскому митрополиту Петру. По его просьбе была написана служба «преподобным отцам Киево-Печерским и остальным святым, что на Украине просияли».
Святые Киево-Печерской Лавры – покровительствую всем христианам, которые нуждаются в помощи от спасения в печали и бедах. К ним приходят за исцелением в тяжких болезнях, а также за помощью в период различных бедствий, в помощи при разных страстях, и за поддержкой.
В святой праздник нельзя работать. Однако это не значит, что время предназначено для безделья. Согласно четвертой заповеди, Бог призвал работать шесть дней в неделю, а седьмой посвятить служению Ему и святым делам. То же самое можно отнести и к дням религиозных праздников. Молитва, изучение Библии, помощь бедным, посещение больных и заключенных и другие милосердные дела могут быть причислены к числу святых дел.