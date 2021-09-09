Можно ли 10 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских?

10 сентября Православная Церковь установила праздник в честь Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые находятся в Дальних пещерах древней обители.
Монастырь внесли в список ЮНЕСКО, и впервые его использовали монахи для практики в 11 веке в древнем государстве - Киевской Руси и с тех пор, и на протяжении веков строились новые сооружения. Помимо периодов экспансии, Пещерный монастырь также переживал более суровые времена – он был разорен монголами, страдал на протяжении веков и даже пострадал во время Второй мировой войны.
Как один из редких монастырей в мире, Киево-Печерская лавра - это место, которое остается истинной приверженностью христианству, и даже для нерелигиозных посетителей подземные пещеры и сохранившаяся история дают прочувствовать всю энергетическую силу этого места.
Поскольку в пещерах было запечатлено более ста монахов, которые прославились своими чудесами и были причислены к святым.
Этот праздник позволяет напомнить, как много святых было на Руси и насколько важное и святое место на ней существует.
10 сентября ходить на кладбище не запрещается, при этом унывать на нем не стоит. Поскольку любой православный праздник имеет под собой радость и почтение к Святым. Лучше всего в этот день помолиться и провести его в светлых мыслях.
В праздник не желательно заниматься уборкой дома, а также работать на огороде. Лучше оставить все мирские дела, чтобы мысли в этот день были о Господе.