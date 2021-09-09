Можно ли 10 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 10 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских?

7:00:259/9/2021Фото: lavra.ua
0

10 сентября ходить на кладбище не запрещается, при этом унывать на нем не стоит.

В пещерах было запечатлено более ста монахов, которые прославились своими чудесами и были причислены к святым

10 сентября Православная Церковь установила праздник в честь Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые находятся в Дальних пещерах древней обители.

Монастырь внесли в список ЮНЕСКО, и впервые его использовали монахи для практики в 11 веке в древнем государстве - Киевской Руси и с тех пор, и на протяжении веков строились новые сооружения. Помимо периодов экспансии, Пещерный монастырь также переживал более суровые времена – он был разорен монголами, страдал на протяжении веков и даже пострадал во время Второй мировой войны.

Как один из редких монастырей в мире, Киево-Печерская лавра - это место, которое остается истинной приверженностью христианству, и даже для нерелигиозных посетителей подземные пещеры и сохранившаяся история дают прочувствовать всю энергетическую силу этого места.

Поскольку в пещерах было запечатлено более ста монахов, которые прославились своими чудесами и были причислены к святым.

Этот праздник позволяет напомнить, как много святых было на Руси и насколько важное и святое место на ней существует.

10 сентября ходить на кладбище не запрещается, при этом унывать на нем не стоит. Поскольку любой православный праздник имеет под собой радость и почтение к Святым. Лучше всего в этот день помолиться и провести его в светлых мыслях.
В праздник не желательно заниматься уборкой дома, а также работать на огороде. Лучше оставить все мирские дела, чтобы мысли в этот день были о Господе.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Известны подробности гибели министра МЧС: что сказала Симоньян
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Погиб, пытаясь спасти другого: подробности смерти главы МЧС
Первый день в МГУ: что случилось с 9-летней студенткой
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Опаснейший продукт: все покупают, не зная, что он провоцирует рак
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
праздникизапретыможно ли ходить на кладбищедень Киево-Печерской лавры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каких святых из Киево-Печерской лавры вы знаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 10 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских?
7:00:25 9/9/2021
Можно ли 10 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в праздник Собора преподобных отцов Киево-Печерских?
БердскПогода в Бердске 9 сентября 2021 года: с какой силой подует ветер в этот день?
6:30:35 9/9/2021
Погода в Бердске 9 сентября 2021 года: с какой силой подует ветер в этот день?
Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:44 9/9/2021
Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Прорыв в области артрита: исследование обнаруживает ключевую новую причину и новое высокоэффективное лечение
6:00:40 9/9/2021
Прорыв в области артрита: исследование обнаруживает ключевую новую причину и новое высокоэффективное лечение
Магнитные бури 9 сентября 2021 года: как метеопатам пережить второй день космического шторма?
5:45:58 9/9/2021
Магнитные бури 9 сентября 2021 года: как метеопатам пережить второй день космического шторма?
С днем тестировщика прикольные картинки для поздравления 9 сентября
5:15:37 9/9/2021
С днем тестировщика прикольные картинки для поздравления 9 сентября
Ученые назвали самый первый симптомом старческого слабоумия: и это не потеря памяти - основные результаты исследования деменции
5:00:16 9/9/2021
Ученые назвали самый первый симптомом старческого слабоумия: и это не потеря памяти - основные результаты исследования деменции
ВОЗ: упущена возможность остановить коровновирус - он останется с человечеством навсегда: почему?
4:00:01 9/9/2021
ВОЗ: упущена возможность остановить коровновирус - он останется с человечеством навсегда: почему?
Правда о яйцах: сколько яиц можно съедать и когда они начинают быть опасными для вашего организма
3:00:15 9/9/2021
Правда о яйцах: сколько яиц можно съедать и когда они начинают быть опасными для вашего организма
ВОЗ бьет тревогу о новом штамме коронавируса: Му захватывает новые страны
2:00:10 9/9/2021
ВОЗ бьет тревогу о новом штамме коронавируса: Му захватывает новые страны