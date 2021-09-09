Чудодейственные молитвы и акафист преподобным отцам Киево-Печерским на 10 сентября

10 сентября православными христианами отмечается день в честь Собора всех Киево-Печерских Святых отцов, живших в Ближних и Дальних пещерах.
Считается, смотря по историческим сведениям, Киево-Печерская лавра - это один из первых монастырей на Руси, принявших монашество. Преподобный Антоний и Фоектист, настоятель монастыря Эсфигмену, на далекой горе Афон создал монастырь первоначально как пещерный монастырь. Этот вклад не остался незамеченным. Люди начали приходить за благословениями и духовными советами. Князь Изяслав, сын Ярослава, и его киевская знать часто посещали пещерный монастырь.
Святые отцы Киево-Печерской Лавры – святые покровители монахов и угодники всех православных христиан в печали и бедах. К ним приходят за исцелением при страшных болезнях, за помощью в период голода или бедствий, за просьбой в защите при борьбе со страстями, за поддержкой в разных делах.
Молитва всем преподобным отцам Киево-Печерским