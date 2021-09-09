Чудодейственные молитвы и акафист преподобным отцам Киево-Печерским на 10 сентября
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чудодейственные молитвы и акафист преподобным отцам Киево-Печерским на 10 сентября

6:00:079/9/2021Фото: pixabay.com
0

Преподобные отцы Киево-Печерской Лавры – покровители монахов и помощники всех православны христиан в скорбях и бедах.

К ним приходят за исцелением в тяжелых болезнях, за помощью во время голода и бедствий

10 сентября православными христианами отмечается день в честь Собора всех Киево-Печерских Святых отцов, живших в Ближних и Дальних пещерах.
Считается, смотря по историческим сведениям, Киево-Печерская лавра - это один из первых монастырей на Руси, принявших монашество. Преподобный Антоний и Фоектист, настоятель монастыря Эсфигмену, на далекой горе Афон создал монастырь первоначально как пещерный монастырь. Этот вклад не остался незамеченным. Люди начали приходить за благословениями и духовными советами. Князь Изяслав, сын Ярослава, и его киевская знать часто посещали пещерный монастырь.
Святые отцы Киево-Печерской Лавры – святые покровители монахов и угодники всех православных христиан в печали и бедах. К ним приходят за исцелением при страшных болезнях, за помощью в период голода или бедствий, за просьбой в защите при борьбе со страстями, за поддержкой в разных делах.

Молитва первая

Этот кондак читается трижды

Молитва всем преподобным отцам Киево-Печерским


Молитва иная

Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Вот о каких проблемах старики могут забыть, начав есть арбуз
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
праздникимолитвыдень Собора Киево-Печерской лавры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Молитесь дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чудодейственные молитвы и акафист преподобным отцам Киево-Печерским на 10 сентября
6:00:07 9/9/2021
Чудодейственные молитвы и акафист преподобным отцам Киево-Печерским на 10 сентября
Пенсионер неожиданно умер на школьном стадионе
5:47:39 9/9/2021
Пенсионер неожиданно умер на школьном стадионе
БердскЗа маршруткой №19 идти километр по дороге придется еще долго жителям Бердска: Власть ответила на негодования горожан
5:39:47 9/9/2021
За маршруткой №19 идти километр по дороге придется еще долго жителям Бердска: Власть ответила на негодования горожан
Малышей и воспитателя в детском саду атаковал рой жалящих ос
5:37:20 9/9/2021
Малышей и воспитателя в детском саду атаковал рой жалящих ос
Бердск"Хоть телевизор не смотри. Одно и то же каждые четыре года": Жители Бердска сравнивают выборы-2021 с Америкой
5:26:23 9/9/2021
"Хоть телевизор не смотри. Одно и то же каждые четыре года": Жители Бердска сравнивают выборы-2021 с Америкой
БердскРабота в Бердске: Водителя на зарплату 70 000 рублей срочно ищет компания
5:24:07 9/9/2021
Работа в Бердске: Водителя на зарплату 70 000 рублей срочно ищет компания
Мама 9-классницы собралась взорвать школу за неполученный аттестат в Новосибирске
5:18:26 9/9/2021
Мама 9-классницы собралась взорвать школу за неполученный аттестат в Новосибирске
Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране
4:51:12 9/9/2021
Коронавирус пошел в рост: больше 18 тысяч зараженных выявили по стране
БердскС трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 9 сентября
4:47:30 9/9/2021
С трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым простились в Бердске и Новосибирске 9 сентября
Изнасилованную и убитую 10-летнюю школьницу похоронили в Киселевске
4:38:29 9/9/2021
Изнасилованную и убитую 10-летнюю школьницу похоронили в Киселевске