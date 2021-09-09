10 сентября - Анна и Савва Скидриники: почему в этот день запрещено свататься и молятся об избавлении от пьянства

По христианскому и народному календарю праздник в честь Анны и Саввы Скирдников приходится 10 сентября 2021 года. В православии в это время почитается память Святой Анны и Целителя Саввы Крипецкого. Анна и Савва названы народом Скирдниками, поскольку в этот период люди в деревнях убирали с полей последние хлеба и складывали его в скирды. За свою кротость, аскетичность и смирение Анна была наделена способностью к пророчеству, а псковский лесник и отшельник — мог исцелять молитвами. Особенно он помогал избавиться от пьянства тем, кто сам был не в силах это сделать, но очень хотел. Всем, кто просил прощения за свои грехи в храме, Бога, помогая им успокоиться и избавиться от жизненных бед.
Традиционно крестьяне 10 сентября завершали уборку хлеба. Они старались как можно скорее успеть все сделать до прихода сезона дождей и холодов. Снопы складывали в скирды — специальные материалы спасающие от сырой земли.
Свататься 10 сентября было под строгим запретом. Люди верили, что появление жениха или его близких родственников в доме родителей невесты принесет в будущем горе и плохую семейную жизнь молодой семье.
Приметы
Если журавли не летят еще в теплые края - морозы опоздают или зима будет мягкой, без сильных морозов.
Анна и Савва Скирдники — самый подходящий день для собирания яблок.
Если листья на березе начинали желтеть с верхушки, то весна следующего года должна наступить ранняя.