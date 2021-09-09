Что можно и что нельзя делать на растущей луне 11 и 12 сентября 2021 года: Как влияет на растения Луна в Скорпионе

Информация о том, что Луна влияет на рост растений, существует очень давно и в которую верят многие люди. Ее можно найти в народной истории древних славян, или кельтов в Британии и заканчивая новозеландскими маори. Римский историк Плиний Старший в своем труде "История природы", дал очень много советов о посадке растений по фазам Луны. Сегодня это все еще сельская традиция, а в большинстве стран можно купить лунные садовые календари.
Как влияет растущая луна на растения известно многим в общих чертах. Если рассмотреть подробнее, то можно увидеть, что тут еще играет большую роль знак зодиака в каждой фазе.
Например, лучше всего удобрять, когда Луна находится в Раке, Скорпионе или Рыбах. Это плодотворные знамения. При необходимости используйте Телец или Козерог. Применяйте удобрения во время фазы роста Луны, предпочтительно в третьей или четвертой четверти. 11 и 12 июня, как раз, будет Скорпион.
Также полезно будет в этот период провести уборку на своем дачном участке. Оглянитесь вокруг. Шланг к разбрызгивателю развернут, бельевую веревку не нужно оставлять, это все не будет использоваться в течение нескольких месяцев, как и большая часть вашей садовой мебели, теплицу нужно привести в порядок, и на заборе тоже все убрать.
Кроме того, можно собрать и убрать на хранение собственные семена, если стоит солнечная погода, когда влажность почвы очень низкая. Собирайте только созревшие семена, которые по ощущениям твердые, а на вид коричневые. Храните их в бумажных пакетах или конвертах, можно наклеить на них название растения и дату, когда собрали семена.
Не рекомендуется в этот период собирать морковь, свеклу или картошку, лучше подождать пару дней или начать раньше.