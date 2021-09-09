12 сентября – день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского: О чем нужно молиться в этот день всем верующим
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12 сентября – день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского: О чем нужно молиться в этот день всем верующим

1:33:529/9/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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12 сентября для христиан – памятный день, когда мощи Александра покинули город Владимир и, по приказу Петра Великого, заняли своё место в Санкт-Петербуржском монастыре.

Храм Александра Невского в Новосибирске

Русский князь Александр, прославивший себя в XIII веке, как Невский – один из святых, канонизированных церковью. И не одни военные победы стали этому причиной. Святость Александра – в восстановлении христианского мира, разорённого Золотой Ордой. Между победоносными сражениями, князь успевал поднимать из руин русские города, строить и украшать храмы. Силами Александра православие достигло северных поморских земель, а церкви стали появляться даже в ханских владениях.

12 сентября для христиан – памятный день, когда мощи Александра покинули город Владимир и, по приказу Петра Великого, заняли своё место в Санкт-Петербуржском монастыре, известном сейчас, как Александро-Невская Лавра.

События перенесения

Осенью 1263-го Александр Невский принял монашество с именем Алексей и скончался во Владимире. Его похоронили при местном Рождественском монастыре. Народ почитал князя как святого ещё до его канонизации церковью в XVI веке.

В начале XVIII века Пётр Великий решил масштабировать почитание Александра Невского. В Петербурге он выбрал место для монастыря, который должен был носить имя благоверного князя. Туда же было запланировано перенести мощи Александра.

Участие Петра в войнах с турками и шведами заставили отложить перенесение на пару десятилетий. Сделать это удалось в 1724-м, в третью годовщину заключения Ништадского мира.

К концу XVIII века Невский монастырь получил статус лавры, а накануне Екатерина Вторая закрепила традицию совершать ежегодный крестный ход с мощами Александра в день их перенесения. Императрица также повелела отлить из серебря раку для хранения святыни.

Покровительство Невского

Александр очень рано научился военному делу, а битву на Неве выиграл, когда ему едва исполнилось 20 лет. Ни одного боя князь не проиграл. Поэтому в его праздники матери молятся за сыновей, несущих службу в армии. Покровительствует Александр и «силовикам» самых разных званий несущих мирную или боевую долю.

Родственникам военных рекомендуется посетить богослужение в праздник Александра. В ответ на искренние просьбы он уберегает от вражеских пуль и штыков, даёт воинам мужество и веру.

Всем христианам хорошо в праздник помолиться Александру об укреплении позиций России, о прекращении военных конфликтов и мире между странами.

Оба праздника благоверного князя – и перенесение мощей, и кончина, выпадают на осень. Поэтому можно помолиться о благополучии всех Александров, рождённых осенью.

В течение жизни Невский успел покняжить и в Великом Новгороде, и во Владимире, и в Киеве, и в Переславле-Залесском. Их жители до сих пор могут рассчитывать на его небесное покровительство.

Добродетели Александра, связанные с распространением христианской веры, позволяют просить его о сохранении в мире «островков православия», где могут найти духовный приют верующие нехристианских стран.

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