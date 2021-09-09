Первое Полнолуние осени 2021: Важные дела, которые нужно успеть сделать до 21 сентября
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Первое Полнолуние осени 2021: Важные дела, которые нужно успеть сделать до 21 сентября

11:00:499/9/2021Фото: pixabay.com
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За неделю до полнолуния перечислите все ваши достижения в этом году.

Следите за своими успехами по окончании года

Первое осеннее полнолуние осени 2021 года будет носить самое подходящее для этого времени название - Урожайная Луна.

Это связано с тем, что в середине сентября, издавна было принято собирать урожай и работать в огороде.

Таким образом, Следующее Полнолуние Урожая наступит в понедельник, 20 сентября 2021 года, в 12:00, согласно данным, предоставленным НАСА.

Стоит отметить, название полнолуния имеет тенденцию иногда меняться между сентябрем и октябрем. Это зависит от того, какая из двух полных лун ближе к Осеннему равноденствию.

В годы, когда октябрьское полнолуние ближе к Осеннему равноденствию, то оно называется Полной Луной Охотника.

А в сентябре, когда полнолуние ближе к Равноденствию, то оно носит название - Полнолуние Кукурузы.

Сейчас, когда мы готовимся вступить в сезон темноты после Равноденствия 23 сентября, настало прекрасное время подвести итоги успехов, которых вы добились в течение всего года, как это делают дачники, когда они собирают свой последний урожай. Вам не нужно выращивать ряды сельскохозяйственных культур, чтобы отпраздновать свое окончание сезона. Способность распознавать свой личный, эмоциональный урожай- это уже хорошо.

За неделю до полнолуния перечислите все ваши достижения в этом году. Даже если ваши успехи так же просты, как просыпаться каждое утро в 6 утра или идти на работу пешком, а не за рулем - каждый успех стоит отпраздновать.

Затем, рядом с вашими достижениями, напишите список того, чего вы хотите достичь в конце года. По мере приближения Полнолуния проведите мозговой штурм того, как вы собираетесь воплотить эти мечты в реальность. Установите расписание, расставьте контрольные точки и ставьте перед собой достижимые цели.

Позвольте себе собрать урожай своего величия в оставшиеся месяцы 2021 года и следите за своими успехами по окончании года.

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