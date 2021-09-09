Коронавирус разрушил достижения по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией: глобальный фонд сделал заявление

Согласно отчету, опубликованному Глобальным фондом в среду, пандемия COVID-19 оказала «разрушительное» влияние на борьбу с ВИЧ, туберкулезом и малярией в 2020 году.
«Чтобы отметить нашу 20-ю годовщину, мы надеялись сфокусировать отчет этого года на выдающихся историях мужества и стойкости, которые сделали возможным прогресс, которого мы достигли в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией за последние два десятилетия», - сказал Питер Сэндс, Global Исполнительный директор фонда, пишет medicalxpress.com.
«Но цифры за 2020 год заставляют сфокусироваться на другом. Они подтверждают то, чего мы опасались, когда случится COVID-19», - сказал он.
«Воздействие COVID-19 на борьбу с ВИЧ, туберкулезом и малярией и на сообщества, которые мы поддерживаем, было разрушительным. Впервые в истории глобального фонда ключевые программные результаты пошли вспять».
По данным фонда, наблюдается «значительный» спад в услугах по тестированию и профилактике ВИЧ.
По сравнению с 2019 годом число людей, охваченных профилактикой и лечением ВИЧ, снизилось на 11 процентов в прошлом году, а тестирование на ВИЧ упало на 22 процента, что сдерживает появление новых методов лечения в большинстве стран.
Тем не менее, число людей, получивших жизненно важную антиретровирусную терапию от ВИЧ в 2020 году, выросло на 8,8 процента до 21,9 миллиона, «несмотря на COVID-19».
В отчете говорится, что влияние пандемии коронавируса на борьбу с туберкулезом во всем мире также было «катастрофическим».
Число людей, пролеченных от лекарственно-устойчивого туберкулеза в странах, в которые инвестирует Глобальный фонд, упало на «ошеломляющие» 19 процентов, а число людей, получающих лечение от туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, снизилось еще больше, на 37 процентов, говорится в сообщении.
По подсчетам фонда, в 2020 году лечение от туберкулеза прошли около 4,7 миллиона человек, что примерно на миллион меньше, чем в 2019 году.
В докладе говорится, что меры по борьбе с малярией «оказались менее затронутыми COVID-19, чем два других заболевания».
«Благодаря мерам адаптации, а также усердию и новаторству местных медицинских работников профилактическая деятельность оставалась стабильной или увеличивалась по сравнению с 2019 годом».
Количество розданных москитных сеток увеличилось на 17 процентов до 188 миллионов, а количество конструкций, покрытых остаточным распылением внутри помещений, увеличилось на три процента.
Тем не менее Глобальный фонд, который объединяет правительства, многосторонние агентства, двусторонних партнеров, группы гражданского общества , людей, затронутых заболеваниями, и частный сектор, заявил, что его «быстрое и решительное реагирование на COVID-19 предотвратило еще худший исход. ".
В 2020 году фонд выделил 4,2 миллиарда долларов на продолжение борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией и утвердил дополнительные 980 миллионов долларов на финансирование борьбы с COVID-19.
Глобальный фонд заявил, что с момента его создания в 2002 году он спас 44 миллиона жизней, а количество смертей, вызванных СПИДом, туберкулезом и малярией, снизилось на 46 процентов в странах, куда он инвестирует.