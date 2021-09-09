Пять тайных признаков, что у вашей пары отношения скоро закончатся

Часто, когда пары распадаются, кто-то из них говорит, что они не ожидали этого или это произошло просто так. На самом деле вы не смогли прочитать знаки, ведущие к расколу.
Это явно было перед вами, а теперь уже слишком поздно.
На самом деле это никогда не закончится, пока не закончится, но есть красные флажки проблем в отношениях, которые вы не хотите пропустить, потому что они означают катастрофу, пишет yourtango.com.
Надеюсь, если вы заметите один из этих 5 признаков, вы сможете исправить свои проблемы в отношениях, пока не стало слишком поздно:
1. Отказ от ссор - большой признак проблем в ваших отношениях.Будьте осторожны, когда перестанете ссориться, потому что это означает, что ваш парень, жена или партнер окончательно разорвали отношения.
Все настолько плохо, что они ушли эмоционально, и это только вопрос времени, когда это станет официальным.
Это когда они сдались и перестали вкладывать деньги эмоционально.
2. Вы живете отдельной жизнью или больше похожи на соседей по комнате.Когда вы не имеете ни малейшего представления о том, где находится ваш партнер или чем он занимается, и не заботитесь о нем, это чревато проблемами. Может быть, это началось достаточно невинно, но скоро закончится. Если вы работаете по разному графику, инвестируете в детей, но не в свои отношения, или проводите все время с друзьями, все кончено.
Вы просто не можете отключиться от своего супруга. Если вы не звоните регулярно, потому что хотите в течение дня узнать, как проходит их день, или продемонстрировать свою заботу, это не продлится долго. Если не хватает привязанности и близости, в конечном итоге отношения сгорят.
Вам нужно часто смеяться и чувствовать, что у вас есть связь и связь .
3. Вам больше нравятся лучшие друзья, чем любовники, и это всегда приводит к серьезным проблемам в отношениях.Я часто слышу это. Когда нет влечения, но человек так хорош на бумаге, вы все равно выходите за него замуж. Вы предполагаете, что станет лучше, но этого не происходит. Может быть, у них прекрасная работа и образование, и ваша семья одобряет их, но вы не чувствуете безумной любви.
Если они никогда не заставляли ваше сердце биться быстрее, значит, они не для вас, и все будет кончено.
Беда в том, что многие люди попадают в такую ситуацию. Вы должны были быть друзьями, но только не в романтических отношениях.
Если влечение было раньше, значит, оно все еще есть, вам просто нужно разжечь страсть.
4. Вы не решили давнюю проблему в ваших отношениях.Прошло много времени, и проблема не изменилась.
Возможно, у вашего партнера проблемы с алкоголем или проблемы с гневом. Это может быть что угодно, и это не обязательно фатальный недостаток. Это может случиться, если вы захотите, чтобы он пообщался с детьми, чтобы вас не перегружали. Возможно, он думает, что вы слишком критичны.
Дело в том, что если они просили вас поработать над этим, сходить на консультацию по вопросам брака или поднимали этот вопрос несколько раз, и нет никакого движения в направлении изменения, у ваших отношений есть проблемы.
Отсутствие решения проблемы, из-за которой ваш супруг недоволен, - это бомба замедленного действия.
Все хотят быть услышанными, потому что это показывает, что им не все равно.
5. Если ваш супруг или партнер отдаляется от вас или сильно меняется, это может быть плохим знаком для ваших отношений.Может быть, есть ощущение, что они становятся все более отделенными от вас, и это потому, что они отстраняются от вас, по крайней мере, на бессознательном уровне до физического разрыва.
Часто это происходит из-за того, что они обманывают, но также может быть, когда образ жизни резко меняется.
Если вы выйдете замуж молодым, такое может случиться. Внезапно ваш супруг хочет чего-то другого от жизни. Если у вас разные цели и вы начинаете становиться разными людьми, идя в разных направлениях, вы как пара на скале.
Если ваш партнер начинает по-другому одеваться, начинает развивать разные вкусы, когда дело доходит до музыки и еды, это потому, что он изменился и пытается восстановить свою индивидуальность как личность, а не как часть пары.
Они также могли жульничать. В любом случае, это явные признаки проблем в отношениях, и пора их решить.
В любом случае, все кончено.