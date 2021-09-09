Правда о яйцах: сколько яиц можно съедать и когда они начинают быть опасными для вашего организма

Долгое время было сказано, что любой, кто часто ест большое количество яиц, рискует сердечными приступами и атеросклерозом. Однако недавние исследования показывают, что яйца могут даже защитить от этого. Все, что вы должны знать о яйцах, почему некоторые люди могут съесть их много без последствий и почему каждое яйцо - это пищевое чудо.
У яиц по-прежнему довольно плохой имидж. Причина тому - многочисленные исследования, в которых яйца были классифицированы как вызывающая беспокойство пища из-за высокого содержания в них холестерина. Хорошо известно, что холестерин, как жир в крови, вызывает отложения в кровеносных сосудах и, таким образом, может способствовать сердечным приступам и инсультам, пишет focus.de.
Противоречивые исследованияОднако недавние исследования показывают, что яйца действительно могут снизить риск инсульта и сердечного приступа. Согласно исследованию, у субъектов, которые ели до пяти яиц в неделю, риск этих заболеваний был примерно на десять процентов ниже, чем у людей, у которых яйца были включены в меню только в исключительных случаях.
Однако, прежде чем не возникнет никаких сомнений в оправдании яйца на завтрак, другое расследование, похоже, подтвердит ранее плохую репутацию яиц. Одна из причин противоречивых результатов заключалась в том, что в большинстве исследований не спрашивалось обо всем меню испытуемых и их профилях упражнений. Как известно, уровень холестерина можно снизить с помощью фруктов и овощей, богатых клетчаткой, а также с помощью занятий спортом.
Уровень холестерина в меньшей степени зависит от еды, чем ожидалось.Кроме того, это также вопрос генов, быстро ли человек расщепляет жир в крови или, наоборот, склонен к опасным отложениям. Некоторые люди едят три яичницы в день, и их уровень холестерина остается в пределах нормы. Крайний пример : 88-летний мужчина регулярно ел даже 25 яиц в день, чувствовал себя здоровым, не имел чрезмерно высокого уровня липидов в крови и никаких следов атеросклероза! Абсорбция холестерина в кишечнике была значительно снижена, предположительно из-за семейных проблем.
Конечно, этот человек - исключение, а не пример для подражания. Потому что есть и другие люди, которые время от времени едят только яйца на завтрак, но борются с повышенным уровнем липидов в крови.
В конце концов, диета не играет такой большой роли в уровне холестерина: продукты, такие как яйца, отвечают только за 25 процентов уровня липидов в крови, большая часть холестерина вырабатывается печенью, поэтому липиды крови производятся в кузова и не питаются извне.
Три-четыре яйца в неделю - не проблема для здоровых людей.Поэтому диетологи согласились не демонизировать яйца в принципе, а реабилитировать их и даже рекомендовать их как часть здоровой диеты. Немецкое общество питания также ослабило свои строгие правила в этом отношении.
Для здоровых людей, не страдающих сердечными заболеваниями, повышенным уровнем липидов в крови или диабетом, рекомендуется принимать от трех до четырех яиц в неделю. Шведское исследование даже показало , что до шести яиц в неделю не увеличивают риск сердечного приступа и инсульта. Согласно анализу данных, тем, у кого за несколько недель было больше яиц, возможно, придется считаться с негативными последствиями.
Так что, если на Пасху будет немного больше, не будет риска сердечного приступа, если после этого вы снова будете жить без яиц. Если вы хотите быть абсолютно уверены, вы можете проверить уровень липидов в крови с помощью теста в кабинете врача.
Однако следует обратить внимание на приготовление яиц: яйца всмятку легко усваиваются. Однако если вы будете жарить яичницу на сале или с беконом, еда также будет содержать много насыщенных жирных кислот, таких как холестерин. Еда может быть тяжелой для желудка, и уровень жира в крови на самом деле повышается. С другой стороны, если обжарить яичницу на качественном растительном масле и, например, намазать на нее нарезанные кубиками помидоры, получится полноценная, богатая витаминами еда. Когда дело доходит до холестерина, важно не только яйцо, но и общая концепция питания.
Пищевое чудо-яйцо с ценными жизненно важными веществамиВ целом яйца полезнее, чем ожидалось. В зависимости от размера они обеспечивают в среднем от 70 до 90 килокалорий на штуку, но они хорошо наполняют вас и предлагают целый ряд важных и ценных жизненно важных веществ, таких как
- От семи до восьми граммов высококачественного протеина для энергии и мышц на одно яйцо (размер M, около 60 граммов)
- Витамины A, B2, D и E, то есть все важные витамины, кроме витамина C.
- Антиоксиданты, такие как лютеин
- Железо, цинк , селен, кальций, натрий и калий
И последнее, но не менее важное: яйца также содержат лецитин. Это вещество, содержащееся в естественных клеточных мембранах, может замедлять абсорбцию холестерина в организме.
Что означает код яйца - узнайте, откуда взялось ваше яйцо на завтрак
Яйца - определенно полезное лакомство. Но что нужно учитывать при покупке? Коды на яйцах предоставляют информацию о хранении и происхождении. Цифры на яйце подробно означают:
- Первое число - это отношение: 0 означает органический, 1 - свободный выгул, 2 - свободный выгул.
- Буквы - это коды стран, DE для Германии, AT для Австрии, NL для Нидерландов.
- Номер стойла означает компанию.
Вы можете ввести этот номер на веб-сайте KAT , ассоциации контролируемых альтернативных форм содержания животных, и таким образом узнать точное название и адрес компании. Эта проверка невозможна только с крашеными яйцами. Их не нужно кодировать.
Срок годности - яйца дольше остаются свежими
Свежеотнесенные яйца можно хранить около месяца при прохладной комнатной температуре. Их лучше всего хранить в холодильнике при семи градусах.
Вареные яйца хранятся всего около двух недель. Кстати, ярко окрашенные «хлебные яйца», которые продаются в дисконтных магазинах и у мясных лавок, можно хранить не менее двух месяцев, потому что яичная скорлупа покрыта специальным лаком.
Проверка свежести яиц занимает всего три секунды.Легко сказать, действительно ли сырые яйца свежие. Опустите яйцо в воду. Если он свежий, он остается на земле. Более старые экземпляры уже содержат немного воздуха и поэтому стоят в воде. Если яйцо уже испорчено и несъедобно, оно всплывает на поверхность. Типичный неприятный запах «тухлых яиц» (сероводород HS) распространяется при открытии.
Кстати, яйца вкрутую тоже выявляют свой возраст: свежесть трудно очистить. У более старых желток находится на краю и образовалась воздушная камера. Кстати, зеленая кайма, которую часто можно увидеть вокруг желтка, вовсе не означает, что яйцо испорчено. Его готовили очень долго, содержимое желтка и яичного белка вступило в реакцию друг с другом, что привело к обесцвечиванию.