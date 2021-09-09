ВОЗ бьет тревогу о новом штамме коронавируса: Му захватывает новые страны

Еще одно новое: Всемирная организация здравоохранения добавила новый вариант Corona в список «интересных» - My, который считается очень заразным. Изменения уже указывают на то, что My ускользает от иммунного ответа у выздоровевших или вакцинированных.
Что идет после лямбды ? Му - именно сюда пришли названия мутаций короны в греческом алфавите. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый вариант коронавируса как «представляющий интерес» (VOI), пишет focus.de.
Это вариант My (произносится: Mü). Впервые известный как B.1.621 , он был впервые обнаружен в Колумбии в январе , как написала ВОЗ в своем текущем еженедельном отчете о короне .
Вариант короны My должен иметь возможность уклоняться от иммунитетаОн несет в себе множество мутаций, так что он может уклоняться от иммунитета (иммунного бегства). Ученые уже задокументировали изменения, аналогичные изменениям в шиповом белке при других типах короны.
Есть признаки того, что антитела у выздоравливающих или вакцинированных лиц могут быть даже менее эффективными против My-варианта, чем против ранее известных вариантов вируса - сравнимо с бета-вариантом. Однако для этого необходимы дальнейшие исследования. Кроме того, сначала необходимо выяснить, легче ли переносить мутант, чем его предшественник, и чаще ли он приводит к летальному исходу.
По словам Марселы Меркадо из государственного управления здравоохранения Колумбии, My сейчас является преобладающим штаммом вируса в стране и причиной большинства смертей. На сегодняшний день там от Covid-19 умерло почти 125000 человек - в том числе из-за того, что менее трети из 50 миллионов жителей вакцинированы от вируса.
Как возникают мутации? Анимация показывает, когда варианты становятся опасными
Му классифицирован ВОЗ как "вариант интереса"Теперь у My есть пять «вариантов интереса», за которыми ВОЗ следит с особым вниманием. Есть также четыре «тревожных варианта» (VOC), включая вариант Delta , который сейчас также широко используется в Европе . Это также первоначально было VOI, пока ВОЗ не повысила его до VOC в начале мая.
В целом ВОЗ делит варианты короны на две категории:
- Варианты под наблюдением ( «варианты интереса»): Они приводят к увеличению случаев или происходят в нескольких странах.
- На ступень выше находятся тревожные варианты («варианты, вызывающие беспокойство»): они явно заразны, с ними трудно бороться или они приводят к более серьезным заболеваниям, чем исходные версии.
Вариант короны My произошел как минимум в 43 странах.«Мой вариант» был обнаружен в некоторых странах Южной Америки и Европы, пишет ВОЗ. Меркадо пошел намного дальше: согласно этому, My к настоящему времени выступил как минимум в 43 странах и был «очень заразным».
По текущим оценкам, доля варианта в мире составляет всего 0,1 процента. В Колумбии же - 38 процентов, в Эквадоре - 13 процентов, и эта доля растет. ВОЗ ссылается на разные возможности стран по генетическому исследованию вирусов.
Как сообщает « Outbreak.info » , мутация короны впервые была обнаружена в Германии в конце апреля. Институт Роберта Коха (RKI) документирует вариант вируса B.1.621 один раз в выборке, как указано в еженедельном отчете за 32 календарную неделю .
Вероятен вариант, устойчивый к вакцине.Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла предупредил на прошлой неделе, что в какой-то момент разовьется мутация, резистентная к вакцинам. Как сказал фармацевтический босс в интервью американской телекомпании Fox News , он считает «вероятным», что в какой-то момент разовьется вакцинорезистентный вариант вируса.
Босс Pfizer: новая вакцина за три месяцаЕсли такая форма вируса действительно возникнет - против которой нынешние вакцины, очевидно, больше не обеспечивают адекватной защиты, - в мире придется снова начать вакцинацию с нуля. Однако, по словам Pfizer, разработка новой вакцины могла бы продолжаться значительно быстрее, чем в начале пандемии, когда вирус был совершенно новым.
Следовательно, потребуется три месяца, чтобы создать соответствующим образом модифицированную версию вакцины, отмечает Бурла: «Мы разработали процесс, который позволяет нам разработать индивидуальную вакцину против нее в течение 95 дней с момента определения варианта как вызывающего беспокойство. Для разработки варианта».