Ученые назвали самый первый симптомом старческого слабоумия: и это не потеря памяти - основные результаты исследования деменции
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ученые назвали самый первый симптомом старческого слабоумия: и это не потеря памяти - основные результаты исследования деменции

5:00:169/9/2021,АДАМУ ЧЕПМЕНФото: pixabay.com
0

Поскольку точная причина болезни Альцгеймера до сих пор неизвестна, нет определенного способа предотвратить это состояние.

Исследователи обнаружили, что депрессия и когнитивные нарушения были первыми симптомами, которые проявились у 98,5% и 99,1% людей в исследовании

Деменция - это обобщающий термин для группы симптомов, связанных с прогрессирующим упадком мозга. Хотя потеря памяти является отличительной чертой деменции, исследования показывают, что это не может быть «первым» симптомом, который вы испытываете.

Деменция - это широкий термин, используемый для описания ряда различных состояний, которые приводят к прогрессирующему упадку мозга. Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной деменции, которая обычно характеризуется потерей памяти и других когнитивных способностей, достаточно серьезными, чтобы мешать повседневной жизни. Хотя лекарства от болезни Альцгеймера не существует, ее раннее обнаружение может замедлить ее прогрессирование и помочь вам или вашему близкому продлить хорошее качество жизни.

Большинство людей связывают потерю памяти с болезнью Альцгеймера, но исследования показывают, что это не может быть первым признаком.

Это ключевой вывод систематического обзора существующей литературы.

Исследователи провели обширный обзор литературы, охватывающей период с 1937 по 2016 год, чтобы задокументировать признаки и симптомы, предшествующие диагностике болезни Альцгеймера.

Исследователи обнаружили, что депрессия и когнитивные нарушения были первыми симптомами, которые проявились у 98,5% и 99,1% людей в исследовании с поздним началом болезни Альцгеймера и 9% и 80%, соответственно, с ранним началом болезни Альцгеймера.

Потеря памяти была обнаружена на ранней стадии и произошла за 12 лет до клинически установленного диагноза поздней стадии болезни Альцгеймера.

Исследователи пришли к выводу, что «результаты этого обзора показывают, что неврологическое и депрессивное поведение возникает на ранней стадии».

«Однако исследование было ограничено тем фактом, что каждый из результатов был основан на одном исследовании», - отметили они.

Депрессия - выявить симптомы

Выявление депрессии у человека с болезнью Альцгеймера может быть трудным, поскольку деменция может вызывать некоторые из тех же симптомов.

Согласно Ассоциации Альцгеймера (AA), примеры симптомов, общих как для депрессии, так и для деменции, включают:


  • Апатия
  • Потеря интереса к занятиям и хобби
  • Социальная изоляция
  • Изоляция
  • Проблемы с концентрацией
  • Нарушение мышления.

«Кроме того, когнитивные нарушения, с которыми сталкиваются люди с болезнью Альцгеймера, часто мешают им выразить свою печаль, безнадежность, вину и другие чувства, связанные с депрессией», - отмечает орган, занимающийся здоровьем.

Депрессия при болезни Альцгеймера не всегда похожа на депрессию у людей без болезни Альцгеймера.

По данным AA, депрессия у людей с болезнью Альцгеймера:


  • Может быть менее серьезным
  • Может длиться недолго, симптомы могут приходить и уходить
  • Человек с болезнью Альцгеймера с меньшей вероятностью будет говорить о самоубийстве или пытаться совершить самоубийство

Могу ли я снизить риск болезни Альцгеймера?

Поскольку точная причина болезни Альцгеймера до сих пор неизвестна, нет определенного способа предотвратить это состояние.

Но здоровый образ жизни может помочь снизить риск.

Сердечно-сосудистые заболевания связаны с повышенным риском болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Таким образом, вы можете снизить риск развития этих состояний, а также других серьезных проблем, таких как инсульты и сердечные приступы, приняв меры по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает NHS.

Это включает:


  • Бросить курить
  • Сведение алкоголя к минимуму
  • Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету, включая как минимум пять порций фруктов и овощей каждый день.
  • Занимайтесь спортом не менее 150 минут каждую неделю, выполняя аэробную активность умеренной интенсивности (например, езда на велосипеде или быструю ходьбу) или столько, сколько сможете.
  • Убедитесь, что ваше кровяное давление проверяется и контролируется с помощью регулярных тестов здоровья
  • Если у вас диабет, соблюдайте диету и принимайте лекарства.

Последние исследования показывают, что другие факторы также важны, хотя это не означает, что эти факторы непосредственно ответственны за возникновение деменции.

К ним относятся потеря слуха, малоподвижный образ жизни и социальная изоляция.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Известны подробности гибели министра МЧС: что сказала Симоньян
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Погиб, пытаясь спасти другого: подробности смерти главы МЧС
Первый день в МГУ: что случилось с 9-летней студенткой
Смерть Бельмондо: не скрыть, что с ним происходило перед смертью
Опаснейший продукт: все покупают, не зная, что он провоцирует рак
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Ученые назвали «ночной» симптом рака
Скорбная весть: не стало известной певицы, модели и актрисы
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
депрессияизоляцияболезнь Альцгеймера
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь этой болезни?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ученые назвали самый первый симптомом старческого слабоумия: и это не потеря памяти - основные результаты исследования деменции
5:00:16 9/9/2021
Ученые назвали самый первый симптомом старческого слабоумия: и это не потеря памяти - основные результаты исследования деменции
ВОЗ: упущена возможность остановить коровновирус - он останется с человечеством навсегда: почему?
4:00:01 9/9/2021
ВОЗ: упущена возможность остановить коровновирус - он останется с человечеством навсегда: почему?
Правда о яйцах: сколько яиц можно съедать и когда они начинают быть опасными для вашего организма
3:00:15 9/9/2021
Правда о яйцах: сколько яиц можно съедать и когда они начинают быть опасными для вашего организма
ВОЗ бьет тревогу о новом штамме коронавируса: Му захватывает новые страны
2:00:10 9/9/2021
ВОЗ бьет тревогу о новом штамме коронавируса: Му захватывает новые страны
12 сентября – день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского: О чем нужно молиться в этот день всем верующим
1:33:52 9/9/2021
12 сентября – день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского: О чем нужно молиться в этот день всем верующим
Пять тайных признаков, что у вашей пары отношения скоро закончатся
1:00:20 9/9/2021
Пять тайных признаков, что у вашей пары отношения скоро закончатся
Коронавирус разрушил достижения по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией: глобальный фонд сделал заявление
12:30:23 9/9/2021
Коронавирус разрушил достижения по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией: глобальный фонд сделал заявление
Что категорически нельзя делать 13 сентября в праздник положение честного Пояса Пресвятой Богородицы, чтобы не разгневать святую
11:32:35 9/8/2021
Что категорически нельзя делать 13 сентября в праздник положение честного Пояса Пресвятой Богородицы, чтобы не разгневать святую
Собянин накажет за громкую езду ночью по Москве: Грозит штраф до 10 000 рублей
11:13:24 9/8/2021
Собянин накажет за громкую езду ночью по Москве: Грозит штраф до 10 000 рублей
БердскЗа маршруткой №19 идут километр по дороге жители Бердска: Возмущенные пассажиры хотят другого перевозчика
11:04:30 9/8/2021
За маршруткой №19 идут километр по дороге жители Бердска: Возмущенные пассажиры хотят другого перевозчика