Ученые назвали самый первый симптомом старческого слабоумия: и это не потеря памяти - основные результаты исследования деменции

Деменция - это обобщающий термин для группы симптомов, связанных с прогрессирующим упадком мозга. Хотя потеря памяти является отличительной чертой деменции, исследования показывают, что это не может быть «первым» симптомом, который вы испытываете.
Деменция - это широкий термин, используемый для описания ряда различных состояний, которые приводят к прогрессирующему упадку мозга. Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной деменции, которая обычно характеризуется потерей памяти и других когнитивных способностей, достаточно серьезными, чтобы мешать повседневной жизни. Хотя лекарства от болезни Альцгеймера не существует, ее раннее обнаружение может замедлить ее прогрессирование и помочь вам или вашему близкому продлить хорошее качество жизни.
Большинство людей связывают потерю памяти с болезнью Альцгеймера, но исследования показывают, что это не может быть первым признаком.
Это ключевой вывод систематического обзора существующей литературы.
Исследователи провели обширный обзор литературы, охватывающей период с 1937 по 2016 год, чтобы задокументировать признаки и симптомы, предшествующие диагностике болезни Альцгеймера.
Исследователи обнаружили, что депрессия и когнитивные нарушения были первыми симптомами, которые проявились у 98,5% и 99,1% людей в исследовании с поздним началом болезни Альцгеймера и 9% и 80%, соответственно, с ранним началом болезни Альцгеймера.
Потеря памяти была обнаружена на ранней стадии и произошла за 12 лет до клинически установленного диагноза поздней стадии болезни Альцгеймера.
Исследователи пришли к выводу, что «результаты этого обзора показывают, что неврологическое и депрессивное поведение возникает на ранней стадии».
«Однако исследование было ограничено тем фактом, что каждый из результатов был основан на одном исследовании», - отметили они.
Депрессия - выявить симптомыВыявление депрессии у человека с болезнью Альцгеймера может быть трудным, поскольку деменция может вызывать некоторые из тех же симптомов.
Согласно Ассоциации Альцгеймера (AA), примеры симптомов, общих как для депрессии, так и для деменции, включают:
- Апатия
- Потеря интереса к занятиям и хобби
- Социальная изоляция
- Изоляция
- Проблемы с концентрацией
- Нарушение мышления.
«Кроме того, когнитивные нарушения, с которыми сталкиваются люди с болезнью Альцгеймера, часто мешают им выразить свою печаль, безнадежность, вину и другие чувства, связанные с депрессией», - отмечает орган, занимающийся здоровьем.
Депрессия при болезни Альцгеймера не всегда похожа на депрессию у людей без болезни Альцгеймера.
По данным AA, депрессия у людей с болезнью Альцгеймера:
- Может быть менее серьезным
- Может длиться недолго, симптомы могут приходить и уходить
- Человек с болезнью Альцгеймера с меньшей вероятностью будет говорить о самоубийстве или пытаться совершить самоубийство
Могу ли я снизить риск болезни Альцгеймера?Поскольку точная причина болезни Альцгеймера до сих пор неизвестна, нет определенного способа предотвратить это состояние.
Но здоровый образ жизни может помочь снизить риск.
Сердечно-сосудистые заболевания связаны с повышенным риском болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.
Таким образом, вы можете снизить риск развития этих состояний, а также других серьезных проблем, таких как инсульты и сердечные приступы, приняв меры по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает NHS.
Это включает:
- Бросить курить
- Сведение алкоголя к минимуму
- Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету, включая как минимум пять порций фруктов и овощей каждый день.
- Занимайтесь спортом не менее 150 минут каждую неделю, выполняя аэробную активность умеренной интенсивности (например, езда на велосипеде или быструю ходьбу) или столько, сколько сможете.
- Убедитесь, что ваше кровяное давление проверяется и контролируется с помощью регулярных тестов здоровья
- Если у вас диабет, соблюдайте диету и принимайте лекарства.
Последние исследования показывают, что другие факторы также важны, хотя это не означает, что эти факторы непосредственно ответственны за возникновение деменции.
К ним относятся потеря слуха, малоподвижный образ жизни и социальная изоляция.