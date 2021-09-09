Прорыв в области артрита: исследование обнаруживает ключевую новую причину и новое высокоэффективное лечение

Высокоэффективное лечение ревматоидного артрита (РА) может быть доступно всего через три-четыре года после того, как ученые обнаружат ключевую новую причину болезни.
Ревматоидный артрит - это состояние, которое может вызывать боль, отек и скованность суставов. Это так называемое аутоиммунное заболевание. Новое исследование показало, что повреждение слизистой оболочки кишечника играет ключевую роль в диагностике заболевания, пишет express.co.uk.
Исследование показало, что повреждение кишечника вызывает его утечку и позволяет бактериям проникать через слизистую оболочку кишечника в организм.
Это усиливает воспаление в желудке и вызывает усиление боли в суставах. Исследователи Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили, что восстановление кишечного барьера может предложить новый терапевтический подход к уменьшению тяжести симптомов РА.
Несмотря на понимание некоторых генетических факторов и факторов окружающей среды, которые могут быть задействованы в развитии РА, ученые до сих пор не полностью понимали, что вызывает заболевание и как оно ускоряется.
Исследователи предполагают, что открытие роста бактерий в кишечнике сыграет жизненно важную роль в возникновении болезни.
Исследователи доклинического исследования, в котором использовались модели мышей и образцы пациентов, определили существующие препараты для восстановления желудка, используемые при расстройствах пищеварения, глютеновой болезни и болезни Крона, которые можно использовать для лечения РА.
Лабораторные тесты на человеческих тканях и образцах мышей показали, что лекарство от целиакии, которое в настоящее время проходит клинические испытания, известное как AT1001, эффективно восстанавливает слизистую оболочку кишечника и облегчает симптомы.
Кроме того, еще одним потенциальным кандидатом является верцирнон - лечение, уже используемое в NHS для лечения болезни Крона.
В настоящее время исследователи работают над клиническим испытанием одного или нескольких из этих препаратов на людях для лечения РА, которым страдают около 400 000 человек в Великобритании, треть из которых получает очень мало пользы от текущих методов лечения.
Профессор Клаудиа Маури из UCL и соавтор исследования сказала: «Мы хотели знать, что происходит в кишечнике и являются ли изменения слизистой оболочки кишечника, которые обычно служат барьером для защиты организма от бактерий. особенностью болезни и способствуют ее развитию ».
По словам профессора Маури, если второе клиническое испытание будет признано успешным, существующее лекарство будет признано эффективным и станет доступным для пациентов с РА в системе NHS в течение трех-четырех лет.
Она также подчеркнула, что, если бы были ограничения на следующее исследование, эти препараты могли бы быть доступны для пациентов дольше, но «наши результаты показывают, что слизистая оболочка кишечника является терапевтической мишенью. Важно отметить, что мы обнаружили, что использование существующих препаратов, восстанавливающих кишечник -барьерная целостность, то есть предотвращение протекания кишечника или препятствование движению воспалительных клеток в кишечник и обратно, может снизить тяжесть артрита в доклинических моделях ».
По словам профессора Маури, современные методы лечения РА, похоже, не исправляют проблемы в кишечнике и поэтому могут сделать пациента восприимчивым к реактивации болезни из-за продолжающегося воспаления в этой области.
Эксперты, не участвовавшие в исследовании, заявили, что результаты значительно улучшают наше понимание болезни, что может привести к повышению эффективности новых методов лечения.
«Это захватывающее исследование, <которое> может помочь определить новые способы лечения артрита у некоторых пациентов», - сказал профессор Саймон Миллинг из Университета Глазго.
Исследование РА опубликовано в Медицинском журнале; финансируется благотворительной организацией Versus Arthritis.
Доктор Неха Иссар-Браун, директор по исследованиям Versus Arthritis, сказала: «Результаты впечатляют во многих отношениях. Они не только демонстрируют связь между повреждением слизистой оболочки кишечника, его микробиомом и ревматоидным артритом, но также показывают, как это может запускать иммунную систему и способствовать воспалению и возникновению РА ».
«Это новое исследование выглядит многообещающим, но оно все еще находится на очень ранней стадии», - добавила медицинский советник Arthritis Action Венди Холден.
Исследователи обнаружили, что по сравнению со здоровыми людьми повреждение кишечника было больше даже на самых ранних стадиях артрита, и что повреждение тем сильнее, чем больше прогрессировала болезнь.
Они также были удивлены, обнаружив явные признаки воспаления. По этому поводу профессор Маури сказал: «Забегая вперед, нам необходимо оценить терапевтическое воздействие лечения слизистой оболочки кишечника пациентов с ревматоидным артритом в дополнение к их суставам».
По словам профессора Маури, поддержание здоровья кишечника с помощью диеты и фармакологического вмешательства может быть новой ценной стратегией.