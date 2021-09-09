Малышей и воспитателя в детском саду атаковал рой жалящих ос
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Малышей и воспитателя в детском саду атаковал рой жалящих ос

5:37:209/9/2021Фото: Pixabay
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Все произошло во время прогулки осы налетели на детей и нанесли им множественные укусы.

В Москве от ос пострадали дети из детсада и их воспитательница

В Москве произошло ЧП - во время прогулки на территории детского сада воспитанники и их руководитель были атакованы осами.

Происшествие произошло в детском учреждении при школе № 1953, что в западной части столицы. Появление жалящих агрессивных насекомых было внезапным, укусы ос были зафиксированы на лицах, руках и на телах детей. Дело в том, что осы забрались под одежду и улетели лишь тогда, когда пострадавшие ее скинули.

Пострадали 6 детей и воспитатель. В детском учреждении началась паника, люди боятся находиться в здании из страха, что осы могли попасть внутрь, сообщает в своем Telegram-канале Mash.

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осыукусыдетский сад.
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