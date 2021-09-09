7 000 шагов в день продлевают жизнь

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга Морозова:
7000 ШАГОВ В ДЕНЬ ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ. В этом когортном исследовании с участием 2110 взрослых со средним периодом наблюдения 10,8 лет, участники, делающие от 7000 до 10000 шагов в день, по сравнению с теми, кто делал менее 7000 шагов в день, имели риск смерти на 50-70% ниже. Регулярная физическая активность - одна из важнейших рекомендаций для улучшения и поддержания хорошего здоровья. Физическая активность полезна при многих состояниях, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, при некоторых видах рака, она также улучшает качество жизни. Количество шагов, которые люди делают каждый день, является значимым показателем для количественной оценки общей ежедневной активности. Простота метрики и легкость измерения с помощью носимых устройств дает возможность для мониторинга шагов в масштабах всего населения. Когортное исследование, проведенное Амандой Палуч, доцентом факультета кинезиологии Массачусетского университета, показало, что люди, которые делали около 7000 шагов в день, имели на 50-70% меньший риск смерти от всех причин по сравнению с людьми, которые делали меньше шагов каждый день. Эти данные верны для мужчин и женщин среднего возраста. Интенсивность шагов или количество шагов в минуту не влияли на риск смерти. «Устройства для подсчета шагов могут быть полезными инструментами для мониторинга и продвижения активности среди широкой публики, а также для общения между пациентом и врачом», - сказал Палуч. «Количество шагов в день - это простой, легко контролируемый показатель и хороший способ укрепить здоровье ". Она добавила: «7000 шагов в день могут быть отличной целью для многих людей, которые в настоящее время не достигают этого количества. В исследовании мы также обнаружили, что увеличение количества шагов в день до 10000 было связано с постепенным снижением риска смертности, потом наступало плато и риск не снижался. Выполнение более 10 000 шагов в день не было связано с дальнейшим снижением риска смертности".