Героически вез продукты: водитель запутался на дороге и лоб в лоб столкнулся с легковушкой под мостом на трассе Р-256 Бердске

Вчера, 8 сентября, в Бердске произошло серьезное ДТП. Там водитель большегруза устроил аварию, перепутав направление движения. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в социальной сети Вконтакте.
Водитель ошибся с направлением движения по трассе, не обратил внимания на знаки дорожного движения и поехал под мостом по полосе, предназначенной для встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение со встречной легковушкой.
В соцсетях активно обсуждают эту аварию. Один из популярных комментариев: «Так героически вез нам продукты, что заблудился в пространстве».