Героически вез продукты: водитель запутался на дороге и лоб в лоб столкнулся с легковушкой под мостом на трассе Р-256 Бердске
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Героически вез продукты: водитель запутался на дороге и лоб в лоб столкнулся с легковушкой под мостом на трассе Р-256 Бердске

10:08:359/9/2021Фото: АСТ-54
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Автомобилист не заметил дорожные знаки и решил поехать по встречке, где его уже "поджидали".

Большегруз поехал по встречке

Вчера, 8 сентября, в Бердске произошло серьезное ДТП. Там водитель большегруза устроил аварию, перепутав направление движения. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в социальной сети Вконтакте.

Водитель ошибся с направлением движения по трассе, не обратил внимания на знаки дорожного движения и поехал под мостом по полосе, предназначенной для встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение со встречной легковушкой.

В соцсетях активно обсуждают эту аварию. Один из популярных комментариев: «Так героически вез нам продукты, что заблудился в пространстве».

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От редакции

Почему водитель мог ошибиться?

Аноним, 9 сентября 2021 3:32:17
я там один раз видел как жигуль под зил залез, да так шустро
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