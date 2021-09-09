По пять доз вакцины от коронавируса вколола медсестра своим пациентам по ошибке

В Ярославле медсестра одной из поликлиник по ошибке сделала пациентам инъекции пяти доз вакцины от коронавируса каждому, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что три ампулы препарата рассчитаны на то, чтобы привить ими 15 человек. Но медсестра по своей неосторожности ввела каждому прививающемуся целую ампулу. На третьем пациенте препарат закончился, и только тогда женщина проверить, в чем дело. После чего и выяснилось, что в каждой ампуле было по пять доз.
Отметим, что пациенты не пострадали, их состояние здоровья проверили медики. Как сообщает Mash, медсестра работает в приемном покое, а делать вакцины решилась с целью дополнительного заработка. Теперь ее отстранили от работы и вынесли выговор.