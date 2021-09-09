По пять доз вакцины от коронавируса вколола медсестра своим пациентам по ошибке
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

По пять доз вакцины от коронавируса вколола медсестра своим пациентам по ошибке

10:36:389/9/2021Фото: Pixabay
0

Сейчас женщину отстранили от работы и сделали выговор.

Медсестру отстранили от работы

В Ярославле медсестра одной из поликлиник по ошибке сделала пациентам инъекции пяти доз вакцины от коронавируса каждому, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что три ампулы препарата рассчитаны на то, чтобы привить ими 15 человек. Но медсестра по своей неосторожности ввела каждому прививающемуся целую ампулу. На третьем пациенте препарат закончился, и только тогда женщина проверить, в чем дело. После чего и выяснилось, что в каждой ампуле было по пять доз.

Отметим, что пациенты не пострадали, их состояние здоровья проверили медики. Как сообщает Mash, медсестра работает в приемном покое, а делать вакцины решилась с целью дополнительного заработка. Теперь ее отстранили от работы и вынесли выговор.

Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Мария Захарова высмеяла подарок САШ, который сделали Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Актрису Макееву госпитализировали в Москве после скандала
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Названа причина бунта в российской колонии
вакцинациякоронавирусошибка медсестры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как проходила у вас процедура вакцинации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стало известно место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
10:30:20 9/9/2021
Стало известно место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
БердскГероически вез продукты: водитель запутался на дороге и лоб в лоб столкнулся с легковушкой под мостом на трассе Р-256 Бердске
10:08:35 9/9/2021
Героически вез продукты: водитель запутался на дороге и лоб в лоб столкнулся с легковушкой под мостом на трассе Р-256 Бердске
Можно ли работать 9 сентября в день памяти Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского?
10:00:25 9/9/2021
Можно ли работать 9 сентября в день памяти Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского?
БердскАккредитации журналистов нет в мэрии Бердска, заявил глава Шестернин. Но СМИ туда нельзя
9:58:33 9/9/2021
Аккредитации журналистов нет в мэрии Бердска, заявил глава Шестернин. Но СМИ туда нельзя
Петербургский СКА потерпел первое поражение в сезоне Континентальной хоккейной лиги
9:53:34 9/9/2021
Петербургский СКА потерпел первое поражение в сезоне Континентальной хоккейной лиги
09.09 - первая зеркальная дата осени 2021: магический ритуал на любовь, деньги и здоровье
9:30:41 9/9/2021
09.09 - первая зеркальная дата осени 2021: магический ритуал на любовь, деньги и здоровье
Цены на бензин резко снизились в России
9:27:05 9/9/2021
Цены на бензин резко снизились в России
Пожизненно осужденный за теракт в школе Беслана требует пересмотра приговора
9:10:38 9/9/2021
Пожизненно осужденный за теракт в школе Беслана требует пересмотра приговора
Что можно и что категорически нельзя делать 9 сентября на народный праздник Два Пимена? Что нужно обязательно развесить по дому
9:00:50 9/9/2021
Что можно и что категорически нельзя делать 9 сентября на народный праздник Два Пимена? Что нужно обязательно развесить по дому
Тело пятого погибшего после взрыва в Ногинске достали из-под завалов. Жертвой стал 10-летний мальчик
8:52:01 9/9/2021
Тело пятого погибшего после взрыва в Ногинске достали из-под завалов. Жертвой стал 10-летний мальчик