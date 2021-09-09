«Пылью дышим»: После тайного письма мэру перед выборами появилась щебенка на округе спикера горсовета Бердска. Смотрите видео

Отсыпка щебнем улицы Ключевой в Бердске началась. На 9 сентября сделали примерно треть общей протяженности дороги. Горы щебенки насыпаны на проезжей части в ожидании грейдера. Судя по всему, до 20 сентября успеют ощебенить. Ведь именно эту дату поставил крайним сроком депутат по округу в Южном микрорайоне Владимир Голубев, он же председатель бердского горсовета. Напомним, такое требование выдвинул Голубев в секретном письме мэру Бердска Евгению Шестернину.
Спикер написал главе города, что работы на Ключевой были запланированы еще на июнь. Голубев подчеркнул: невыполнение обещаний подрывает авторитет исполнительной и представительной власти города.
- Прошу Вас обратить на это внимание, так как после 20 сентября 2021 года эти работы будут уже неактуальны, - предупредил спикер.
Напомним, что накануне этой даты, 17-19 сентября, состоятся выборы депутатов горсовета Бердска. Однако сам Владимир Голубев не привязывает ощебенение Ключевой с переизбранием депутатского корпуса. Позже он объяснил, что его полномочия заканчиваются 19 сентября, дескать, поэтому указана эта дата. Председатель горсовета был удивлен тому, что письмо вообще оказалось в открытом доступе. По словам Голубева, обращение имеет сугубо конфиденциальный характер и носит гриф «для служебного пользования».
Щебенка с третьей попытки
И вот дело сдвинулось с мертвой точки. 1 сентября состоялся аукцион по выбору подрядчика для отсыпки щебнем Ключевой и еще 10 улиц частного сектора Бердска. Торги выиграл предприниматель Андрей Шендрик, который уже много лет работает с горадминистрацией. Он снизил стоимость контракта с 2,1 млн рублей до 1,7 млн. В аукционе участвовало еще две компании - «Софья» и «Сибрус». Но они были согласны работать за большую сумму. Поэтому победителем торгов признан предложивший минимум Андрей Шендрик. Это был третий аукцион - первые два провалились.
Подрядчику предстоит «восстановить поперечный профиль и ровность проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня» на нескольких бердских улицах: 2-я Ельцовская, 40 лет Октября, Советская, Гоголя, Искитимская, Ключевая, Взлетная, Белокаменная, 7-й квартал, 2-я Школьная и 1-я Линейная. Общий объем работ - 10 967 кв. метров. По условиям контракта работы должны быть выполнены в течение 30 дней со дня заключения договора.
На Ключевой работы начались уже 3 сентября. Как рассказывают местные жители, сначала прошелся грейдер, подняв пыль и разрушив «лежачего полицейского», которого «южане» устанавливали сами по согласованию с ГИБДД. Так люди хотели заставить водителей снижать скорость, чтобы не было пыли и ради безопасности.
Ключевая избавит от пробок
Но щебеночная дорога в принципе не устраивает жителей ул. Ключевой.
- И для машин плохо — резину рвет, и для людей. Посмотрите, все деревья и заборы в пыли. В таком же состоянии окна, огороды. И этим мы дышим. Форточки не можем открыть. Асфальтировать надо, - высказался один из местных автомобилистов Евгений.
Его соседка полагает, что следует «укатать» дорогу если не дорогим асфальтом, то хотя бы бетоном:
- Щебенка выбьется. Года четыре назад засыпали крупной щебенкой. И что? Опять ямы будут... Там, у красивого дома, уже укатали. А мы еще недели две будем так... Дети со школы идут, люди живут, и этой пылью все дышат. По новому маршруту «однерка» ходит. Так там все теплицы и деревья белыми стоят. 8 лет здесь живет и все это время в грязи. Я, конечно, рада, что свой дом, своя земля, но такое отношение... Пусть хоть бы бетоном залили. Вся эта щебенка на следующий год уже будет нигде...
По словам Евгения, если пробурить, то можно будет увидеть 2-метровый слой щебня на дороге — столько засыпали за все время существования ул. Ключевой.
- Асфальт властям дорого... Пусть лучше люди воспалением легких и раком болеют. Это точно дешевле, - возмущен Евгений.
При этом он называет Ключевую одной из важных транспортных артерий для Южного и Белокаменного микрорайонов, а также нового жилмассива многоэтажек, который уже активно строится в самом конце улицы. Она протянута до ул. Пионерской в военном городе, а значит, является самым коротким путем в центр Бердска.
- Если бы дорогу сделали нормальной, она бы разгрузила объездные пути по Лунной, Космической, Рогачева. По утрам и вечерам в час пик там исчезли бы пробки. Но пока дорога никакая — разбитая деревенская грунтовка, - констатировал Евгений.
Он предполагает, что до выборов «щебенку успеют разбросать» по ул. Ключевой. А начавшиеся дожди прибьют пыль. Так что путь до избирательного участка для местных жителей будет относительно комфортным.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Новосибирской области Андрей Травников в конце августа пообещал Бердску денег для отсыпки улиц частного сектора «по просьбам бердчан и по наказам избирателей» из 1 млрд рублей, выделенных Москвой на первоочередные социальные задачи.