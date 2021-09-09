16-летний подросток зарубил родителей и младшую сестру топором

Октябрьский районный суд Пермского края принял решение перевести из-под стражи в психиатрический стационар на принудительное лечение 16-летнего подростка, зарубившего топором своих родителей и младшую сестру. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).
Согласно заключению врачей, у подростка имеется хроническое психическое расстройство, поэтому в момент совершения преступления он не мог осознавать характер и всю опасность своих действий. Суд установил тот факт, что в момент преступления он был невменяем.
Напомним, 1 марта 2021 года поселке Октябрьский в частном доме были найдены тела мужчины и женщины и их 12-летней дочери. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего») и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).
По версии следствия, парень ударил топором своих родителей. От полученных рубленых ран они скончались на месте. После убийства родных, подросток украл через приложение в телефоне матери с банковского счета 10 тысяч рублей. Когда домой вернулась 12-летняя сестра из школы, несовершеннолетний брат ударил ее топором по голове и телу. Девочка скончалась на месте. После жестокого убийства парень уехал из поселка на такси.
3 марта подозреваемый был задержан в Екатеринбурге. На допросе мальчик дал признательные показания, и заявил, что мотивом совершения убийств стали семейные конфликты.