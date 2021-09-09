Обновленный список пострадавших и погибших при взрыве дома в Ногинске: Хронология событий

В городе Ногинске Московской области в 6:55 утра 8 сентября произошел взрыв газа. Это случилось в девятиэтажном доме 9а на улице 28 Июня городского округа Богородский. В итоге обрушились второй и третий этажи и немного четвертый этаж. 24 квартиры оказались повреждены, 17 из них разрушены полностью. Возгорания не было. МЧС продолжает разбор завалов. Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил о ЧП президенту страны.
Как сообщили экстренные службы, инцидент случился в квартире на третьем этаже. Там жила многодетная семья. Взрывной волной выбило окна и повредило балконы домах неподалеку. Осколки также задели стоящие рядом с домом автомобили.
Во время произошедшего скончались 7 человек.
Список погибших при взрыве газа в Ногинске:
1. Соловьёв А. С. — 58 лет;
2. Барабашкина Полина — 15 лет;
3. Павлова Светлана — 41 год;
4. Павлов Андрей — 10 лет;
5. Симонова Т. В.
6. Иванова А. 20 лет.
7. Казарова К. 21 год.
Пострадавших во время взрыва - 17 человек, шестерых отвезли в больницу.
Список тех, кто пострадал:
44-летняя Наталья Ефименко (ушиб голени)
40-летний Геннадий Абрамченко (увезли в нейрохирургическое отделение)
65-летняя Вера Кузнецова (ушиб голеностопа)
64-летний Василий Сыпящук (в тяжелом состоянии в реанимации)
43-летняя Наталья Петина (отвезли в нейрохирургическое отделение).
Позже к списку добавились еще два жильца — Нина Хамис (1940 года рождения) и Вьюгов Анатолий (1951 года рождения). Характер полученных травм не известен.
Напомним, что среди пострадавших было двое детей — пятилетняя Алиса и десятилетняя Анжелика. Младшая из них получила ушиб грудной клетки и позвоночника, травмы второй не уточняются. Их жизни ничего не угрожает.
О том, что произошло в доме, рассказала жительница квартиры на 4-м этаже Наталья Ефименко. Это ее дочь Алису снимали с края обрыва спасатели:
В 6:15 зазвонил будильник, я подняла дочь, отправила умываться и надевать брекеты. Сама сидела на кухне. Хорошо, что дочь ушла в комнату. Во время взрыва меня накрыло волной, я подпрыгнула и упала на пол. Маленькая дочка спала в комнате. Я встала, отряхнулась и начала их кричать.
По словам пострадавшей, когда она бежала из кухни в комнату — упала на третий этаж, провалилась. После поднялась на четвертый этаж и увидела, что дочка была прижата шкафом. Наталья отодвинула шкаф и вытащила ребенка.
Вижу, что младшая дочь сидит на краю. Я говорю: Алиса, ты только не шевелись. А старшей сказала, что она должна помочь мне ее достать. Она полезла, я подсказывала. Я говорю дочке: хватай Алису и бросай за диван, а я поймаю. Так мы и сделали, а потом уже приехали спасатели, и мы Алису им передали, - Наталья добавила, что никто из членов сильно не пострадал. По её словам, комнату мужа и свекрови вообще не задело взрывной волной.
Всего из девятиэтажки эвакуировали больше 170 жильцов. В пункте временного размещения в детском саду по соседству пребывает 81 человек, среди которых 18 детей.
По предварительной информации, причиной происшествия мог стать газ, который жильцы оставили включенным на ночь для того, чтобы согреться. Следствие установит, были ли это действительно несчастный случай, халатность или нарушение правил эксплуатации оборудования.
По факту инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура будет контролировать дело и начнет свою проверку произошедшего. В городе объявлен трехдневный траур.
Глава региона Андрей Воробьев сообщил Владимиру Путину о мерах по устранению последствий и помощи для семей погибших. Им выплатят по 1 миллиону рублей, те, кто получил травмы, получат от 100 до 500 тыс. рублей.
Дом изучат с помощью диагностического комплекса "Струна". Предварительно, он подлежит восстановлению.
Руководитель думского комитета ЖКХ Галина Хованская сообщила, что в нашей стране 90% жилищного фонда занимают старые дома. По ее мнению, в программе капремонта нужно предусмотреть установку специального оборудования для отключения газа в старых зданиях и передачи сигнала в аварийно-диспетчерскую службу.