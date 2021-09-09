Голливудский актер Том Круз сделал фото в новосибирском аэропорту Толмачево
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Голливудский актер Том Круз сделал фото в новосибирском аэропорту Толмачево

11:07:059/9/2021Фото: Группа ВКонтакте "Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)"
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Аэропорт в своей группе рассказывает об известных людях, которые там побывали.

Том Круз с сотрудником аэропорта

В Новосибирске технические работники смогли сделать фотографию с голливудским актёром Томом Крузом в аэропорту Толмачёво. Об этом они рассказали в группе «Международный аэропорт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В своей группе аэропорт запустил новую рубрику «Гости Толмачёво», в которой будут публиковаться известные или необычные личности, которые однажды приземлились в городе. Первая встреча случилась с известным актёром Томом Крузом.

- Кого только не увидишь в аэропорту. Однажды в Толмачёво побывал Том Круз. Летом 2014 года самолёт звезды приземлился для дозаправки по пути из Голландии в Японию, и Том вышел прогуляться по летному полю. Фото актёра с техническим работником сразу облетело интернет и стало хитом новостей, – рассказали в аэропорту.

Сотрудники аэропорта отметили, актер очень позитивный человек, который не страдает звёздной болезнью.

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