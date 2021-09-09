Сумки и пиджаки из кожи семги и форели создает ученый-миллиардер Александр Васенев в Бердске. Технологию за $500 млн чуть не украли китайцы
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Сумки и пиджаки из кожи семги и форели создает ученый-миллиардер Александр Васенев в Бердске. Технологию за $500 млн чуть не украли китайцы

2:53:099/9/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Прежде, чем воплотить идею в жизнь предприниматель потерял порядка 10 млн рублей. В России нет аналогов уникальному продукту.

Александр Васенев продемонстрировал изделия из рыбьей кожи

Уникальные вещи из рыбных отходов создает 49-летний химик из Сибири Александр Васенёв. Как утверждает Александр, прежде чем заработать свои первые миллионы ему пришлось пройти через многое: убытки, расходы, эксперименты. А однажды и вовсе: его уникальную технологию чуть не украли китайцы. О том, как Александру удалось справиться со всеми ударами судьбы, читайте в эксклюзивном материале "Курьер. Среда. Бердск".

Первые неудачи и инвест-проекты

Александр Васенёв родился в Казахстане. По образованию сибиряк химик-ученый. Окончив блестяще факультет в НГУ, Александр понял, что ему необходимо сделать что-то полезное для своей страны. В 90-е он занимался техникой Brother и Panasonic, но желаемого результата это не принесло. Тогда Васенев начал подыскивать стартапы и даже выступал инвестором, однако в итоге потерял порядка 10 млн рублей.

- Мои друзья у виска крутили и говорили: "Саша ты сумасшедший! Ты бы купил себе лучше еще одну квартиру, может быть и машину". Я им отвечал, что нет, ребята! Меня на покупки что-то уже не тянет. Мне хочется сделать что-то важное для страны,- рассказывает журналисту Александр.

Несмотря на постигшую неудачу, Александр не терял оптимизма и продолжил искать заветную нишу. В этот момент к нему пришли молодые люди и предложили идею получения кожи из рыбных шкур.

- Пришли ребята, я в них инвестировал небольшое количество денег, которые были у меня последними. Их не хватило, и мы выиграли грант фонда И. М. Бортника. Получили государственный миллион. За него нужно было отчитаться, а при этом мне ребята сказали "Спасибо. До свидания". Я начал думать, что делать. Вспомнил, что химик по образованию и подумал, что кожу уж я сделаю, - произнес Васенёв.

Спустя тысячи химических экспериментов Александру удалось сделать так, чтобы чешуя сама отпадала от рыбы, поскольку вручную чистить ее было очень сложно. После начали появляться и первые продукты в небольшом цехе Бердска, где побывал и журналист "Курьер. Среда. Бердск".

Рыбью кожу красят в самые разнообразные цвета

В помещении, как шутит предприниматель, работают 1,5 человека: он и сын. В "святая святых" находились чаши, от которых исходил неприятный запах рыбы. Немного дальше виднелись яркие цветные разделанные кожи, из которых в будущем получаются различные шедевры: от маленьких брелоков до сумочек.

Предложение от китайцев

Был момент, когда уникальную технологию Васенёва желали выкупить китайцы. Они предложили химику полмиллиона долларов за технологию, но Александр отказался. Побывали представители древнейшей цивилизации и на производстве Васенёва. Даже чуть не подглядели все секреты мастеров.

- У нас есть специальные технологические карты, по которым получается кожа. У нас на тот момент была не настоящая карта, а бракованная. В нее мы записывали все свои эксперименты. Приехала делегация. Они внимательно пролистали листочки, все записи и больше предложений не было. Я понимаю, что самое важное для них было в этой карте. В ней специально было вписано кое-что лишнее, что растворяет кожу, - усмехается сибиряк.

Торговля с зарубежными странами

Постигший страну коронавирус и кризис повлиял на Александра и подтолкнул его к торговле на международных площадках. Большинство товара идет на экспорт. Россияне в среднем могут приобрести кожу за 500 рублей, в то время, как зарубежные клиенты готовы заплатить в 2 раза больше.

- Новосибирские и российские потребители сильно требовательны. Им нужно, чтобы чешуйка к чешуйке была, но это сделать невозможно. Мне приходит партия шкур. Да и у рыбы, чешуйки, как отпечатки пальцев, бывают не похожи. Зарубежные рынки - это и США, и Евросоюз, и Турция, и Китай,- говорит Александр Васенев.

Есть и кожа страуса

Как стало известно, Александр вместе с сыном для выделки в основном используют красную рыбу. Так, у семги очень красивые очертания. Активно применяют в производстве форель и кету. Относительно недавно в цеху Васенёвых появилась и кожа страуса. Возможно, кто-то в будущем решится сшить себя сумочку из натуральной кожи. Как признается Александр, отличить настоящую кожу от искусственной бывает непросто. Однажды он, как покупатель, чуть сам не попался на такую "уловку".

- Мне хотели продать товар, и я заметил, что чешуйки у рыбы задом-наперед сделаны. А так с трудом можно было отличить, - поделился Васенёв.

"Не в деньгах счастье"

В настоящее время Александр Васенёв продолжает заниматься своим бизнесом. Его предложения размещены на таких популярных платформах, как Etsy.com, AliExpress и другие. Параллельно он преподает в НГУЭУ и НГУ. Новосибирский миллиардер считает, что счастье заключается далеко не в деньгах, а в житейских мелочах, приносящих истинный вкус жизни. Несколькими составляющими успеха Александр поделился с будущими молодыми предпринимателями.

- Первое, что должно быть у каждого человека - это позитив. Второе - мечты, которые мотивируют. Третье, нужно планировать, как к этой мечте дойти. Четвертое, необходимо принимать решения. Пятое нужно нести ответственность за свои решения, - изрек сибиряк.

Однажды рискнув, Александр стал счастливым. Чего он и желает всем читателям "Курьер. Среда. Бердск": бесконечного счастья и радостей жизни.

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Гость, 9 сентября 2021 8:11:39
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